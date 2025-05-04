صدور نتائج القرعة الأمريكية للهجرة 2026

أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا، مساء أمس السبت على الساعة الخامسة، نتائج برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة “اللوتري الأمريكي 2026” (DV Lottery)، الذي يتيح لآلاف المتقدمين حول العالم فرصة الحصول على البطاقة الخضراء (Green Card) والإقامة الدائمة في أمريكا.

ويتيح البرنامج، الذي يستهدف مواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، اختيار الفائزين بطريقة عشوائية من بين ملايين المتقدمين، مع منحهم وعائلاتهم فرصة قانونية للهجرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري 2026

يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائجهم حصريًا من خلال الموقع الرسمي للبرنامج:dvprogram.state.gov.

وللاستعلام عن النتيجة، يُطلب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع والنقر على خيار “Check Status”. 2. قراءة التعليمات ثم النقر على “Continue”. 3. إدخال رقم التسجيل (Confirmation Number)، والاسم العائلي، وسنة الميلاد، ورمز التحقق. 4. الضغط على زر “Submit” لمشاهدة النتيجة.

ويُنصح بتكرار المحاولة في حال تعذر الدخول للموقع بسبب الضغط الكبير خلال الأيام الأولى.

ماذا تفعل في حال فقدان رقم التسجيل؟

يوفر الموقع الرسمي خيار “Forgot Confirmation Number” لاسترجاع الرقم باستخدام البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني المسجل.

في حال الفوز.. ما الخطوات التالية؟

الفائزون في اللوتري يتلقون رسالة تهنئة تحتوي على رقم الحالة (Case Number) وتعليمات متابعة الملف، وتتضمن الخطوات التالية:

تعبئة نموذج DS-260 الإلكتروني.

تجهيز وثائق رسمية كجواز السفر، شهادات الميلاد، السجل الجنائي، وغيرها.

إجراء فحص طبي لدى طبيب معتمد.

حضور المقابلة القنصلية المحددة عبر إشعار بالبريد الإلكتروني.

تحذيرات رسمية من عمليات الاحتيال

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية من محاولات الاحتيال المصاحبة لإعلان النتائج، وأكدت:

الاستعلام مجاني تمامًا عبر الموقع الرسمي.

لا يتم إرسال إشعارات بالفوز عبر البريد الإلكتروني.

أي طلبات لتحويل أموال مقابل الفوز أو تقديم المساعدة تعتبر احتيالية.

أسئلة شائعة

متى يمكن التحقق من النتائج؟ من 3 ماي 2025 حتى 30 سبتمبر 2026.

هل الفوز يضمن الحصول على التأشيرة؟ لا، بل يجب استيفاء جميع الشروط.

ما هي المؤهلات المطلوبة؟ شهادة ثانوية أو خبرة مهنية لا تقل عن سنتين.

ويمثل إعلان نتائج اللوتري 2026 خطوة أولى في طريق طويل للفوز بالهجرة إلى الولايات المتحدة. وتؤكد الجهات الرسمية ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنشورة على الموقع الرسمي، وتجنب الوقوع ضحية للمواقع أو الأفراد غير الموثوقين.