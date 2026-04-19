صراع الصعود والبقاء يضع نقاط القسم الثاني في المزاد

ثلاث جولات على صفيح ساخن في مجموعة وسط شرق

تعرف بطولة القسم الوطني الثاني (مجموعة وسط شرق) الكثير من الإثارة والندية مع نهاية الموسم، قبل 3 جولات عن إسدال الستار، لا يزال الصراع قائما على أشده بين الأندية المعنية بلعب ورقة الصعود والفرق الساعية إلى النجاة من شبح السقوط، ما يجعل هذه الإثارة مستمرة إلى غاية الجولة الأخيرة من البطولة، وهو ما تعكسه الجولة الأخيرة التي عرفت تنازل شباب باتنة عن الريادة لصالح الملاحق المباشر اتحاد بسكرة، وسط مراقبة لصيقة من عدة أندية طموحة، والكلام نفسه ينطبق على الأندية التي تعاني في المراتب الأخيرة، وتسعى جاهدة إلى تأمين ورقة البقاء.

من المنتظر أن تعرف الجولات الثلاث المتبقية من بطولة القسم الثاني وسط شرق مزيدا من التنافس والندية والإثارة، وهذا خلافا لمجموعة وسط غرب التي حسمت فيها الكثير من الأمور، وفي مقدمة ذلك مقعد الريادة الذي عاد لمصلحة شبيبة الأبيار التي رسمت صعودها قبل الأوان، في حين تبقى مجريات مجموعة وسط شرق مفتوحة على كل الاحتمالات، بدليل أن مقعد الريادة لا يزال محل تنافس حاد بين عدة فرق طموحة، ويتعلق الأمر بالرائد الجديد اتحاد بسكرة (55 نقطة) الذي عاد بفوز ثمين من باتنة على حساب المولودية المحلية، مستغلا هزيمة الرائد السابق شباب باتنة في بني ولبان، ما جعل رصيده يتوقف عند 54 نقطة، في الوقت الذي يراقب اتحاد الشاوية السابق في المرتبة الثالثة مناصفة مع مولودية بجاية برصيد 53 نقطة، وبدرجة أقل إتحاد عنابة وشبيبة جيجل برصيد 48، ما يعني ابتعادهما تدريجيا من مواصلة لعب ورقة الصعود. وعلى هذا الأساس سينحصر الصراع بشكل مباشر على أبناء الزيبان وشباب باتنة رفقة اتحاد الشاوية ومولودية بجاية للحسم في هوية البطل وتأشيرتا المرور إلى الدور الفاصل التي تجمع بين صاحبي المرتبة الثانية والثالثة من مجموعتي وسط شرق ووسط غرب.

ويرتقب أن تفرز جولة هذا الثلاثاء (الجولة 28) الكثير من الأمور على صعيد المقدمة بالخصوص، بحكم أن اتحاد بسكرة الذي استعاد الريادة التي فقدها مع بداية مرحلة العودة سيكون أمام مباراة تبدو سهلة أمام هلال شلغوم العيد الذي رسّم سقوطه إلى الدرجة الثالثة، فيما يواجه الرائد السابق شباب باتنة ضيفه شباب برج منايل الذي يلعب حظوظه من أجل تفادي السقوط، فيما يتنقل اتحاد الشاوية إلى قسنطينة لمواجهة “الموك”، وفي السياق نفسه، يستقبل مولودية بجاية جمعية الخروب التي تلعب آخر أوراقها للخروج من منطقة الخطر. فيما يلتقي شريكا المرتبة الرابعة شبيبة جيجل واتحاد عنابة وجها لوجه في ملعب جيجل، وعلى ضوء هذه الجولة يتضح مدى إمكانية انحصار مواصلة لع ورقة الصعود بين رباعي المقدمة أو تقليصه إلى ثلاثة.

في المقابل، تعرف أندية المراتب الأخيرة تنافسا من نوع آخر، خاصة وأن ورقة البقاء تخص عدة أندية تسعى جاهدة إلى إنقاذ الموسم قبل فوات الأوان، فبعد السقوط الرسمي لهلال شلغوم العيد واتحاد خميس الخشنة، فإن هناك سبع أندية تعمل على تفادي التأشيرة الثالثة التي تعبد الطريق لمغادرة هذا المستوى، حيث يبدو أن أمور مولودية قسنطينة أحسن حالا نسبيا رفقة هلال شلغوم العيد، في ظل توفرهما على رصيد 33 نقطة، وهو قابل للإثراء رغم صعوبة المهمة، فشباب بني ثور يستقبل مولودية باتنة المعنية هي الأخرى بلعب ورقة البقاء، فيما تنازل مولودية قسنطينة فوق ميدانها اتحاد الشاوية الذي يواصل لعب ورقة الصعود، فيما بتنقل نجم بني ولبان إلى التلاغمة وسط رهان من أجل التأكيد بعد الفوز الهام أمام الرائد السابق شباب باتنة، أما شباب برج منايل فتنتظره مهمة صعبة أمام صاحب المرتبة الثانية شباب باتنة بملعب هذا الأخير، والكلام ينطبق على مولودية باتنة التي تتنقل إلى بني ثور الذي يطمح هو الآخر في تعزيز مكانه لتأمين ورقة البقاء.

وعلى ضوء مخلفات جولة هذا الثلاثاء ستتضح الكثير من الأمور حول إمكانية تقليص عدد الأندية التي تصارع من أجل تفادي السقوط وتلك التي تكون قد ضمنت البقاء بنسبة كبيرة.