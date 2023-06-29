صربيا تعود للشرعية الدولية إزاء مسألة الصحراء الغربية

جدّدت صربيا دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصّل لحل عاجل ومستدام للنزاع في الصحراء الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الصربية إفيتسا داتشيتش مع السفير الجزائري في البلاد فاتح محرز، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشار الوزير الصربي بهذه المناسبة إلى مواقف بلاده المؤيدة للحلول السلمية لجميع النزاعات، بما في ذلك مسألة الصحراء الغربية.

حيث أكد داتشيتش دعم صربيا للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتسوية هذه الأزمة، بناء على القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، من أجل التوصّل إلى حلّ دائم ومستدام”.

وتعتبر الأمم المتحدة الأراضي الصحراوية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي يخضع لأحكام تصفية الاستعمار، وحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير.