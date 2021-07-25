صفقة لاستيراد 6 آلاف مولّد أكسجين خلال 15 يوما

الترخيص للصيدليات ببيعها والسعر بـ10 ملايين فقط

مصنع جديد لضخّ 10 أطنان يوميا بالمستشفيات خلال 72 ساعة

كشف نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مراد شابونية، عن التحضير لاستيراد 6 آلاف مولّد للأكسجين من الخارج، يرتقب أن تكون متوفرة بالصيدليات خلال 15 يوما، في حين أكد أن سعرها سيعادل 10 ملايين سنتيم، حيث لن يستفيد الصيادلة من هامش الربح تضامنا مع المواطنين في هذه المرحلة الحساسة، مع العلم أن سعرها متداول اليوم في ظل المضاربة التي تشهدها هذه المادة بـ20 مليون سنتيم، مضيفا “تحصلنا على ترخيص لاستيراد المولّدات وبيعها بالصيدليات”.

وقال شابونية في تصريح لـ”الشروق” إن الصيادلة تحصلوا على ترخيص من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصناعة الصيدلانية، وشرعوا في التحضير مع مستورد وطني لجلب 6 آلاف جهاز مولد للأوكسجين والتي ستكون متوفرة في السوق خلال 15 يوما، مشيرا إلى أن سعرها يتراوح بين 9 و10 ملايين سنتيم، وهذا دون احتساب هامش الربح الذي يعادل 15 ألف دينار، والذي تم إلغاؤه.

وبالمقابل، أعلن المتحدث عن مباشرة حملة على مستوى الصيدليات لإقناع المواطنين بضرورة التوجه للتلقيح، مشيرا إلى أن اللقاح يظل إلى حد الساعة الحل الوحيد لمواجهة أزمة كوفيد 19، في انتظار توفير مادة الأكسجين، وهو ما يدفع اليوم المواطنين إلى ضرورة أخذ الإجراءات الاحتياطية عبر التباعد وتفادي المناطق المكتظة والازدحام وأيضا التزام لبس الكمامة مهما حدث، والسعي للتلقيح في أقرب وقت ممكن، للتمكن من محاصرة الفيروس في أسرع وقت.

وفي سياق منفصل، كشف عادل أمين قويدري صاحب مصنع المغاربية للغازات الطبية، عن بداية النشاط رسميا بمصنعه المتواجد بمنطقة البرواقية على مستوى ولاية المدية، حيث ينتج هذا المصنع، كل أنواع الغازات الطبية على غرار الأكسجين والآزوت سائل وغاز، وغاز بروتوكسيد الآزوت وغاز ثاني أوكسيد الكاربون.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 10 طن يوميا بين الغاز والسائل من مادة الأكسجين، حيث سيتم الشروع في تموين المستشفيات بها خلال 72 ساعة كأقصى حد، إذ سيتم مباشرة العملية على مستوى مستشفيات المدية والبليدة والجلفة والمناطق المجاورة في البداية، إلى أن يتوسع الإنتاج في المرحلة الثانية ليصل 20 طنا من الأكسجين يوميا، يتم تموين بها مستشفيات الولايات الأخرى، وفقا لتصريح عادل أمين قويدري لـ”الشروق”.

ويوظف المصنع الجديد اليوم 17 عاملا، ويرتقب رفع عدد العمال إلى 45 عاملا خلال المرحلة المقبلة، حيث وجه المتحدث شكره إلى والي ولاية المدية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية الذين قدموا كافة التسهيلات لنشاط المصنع في هذه المرحلة الحساسة والحرجة، وتمكينه من تموين مستشفيات المنطقة.