صندوق تمويل نشاطات الوقاية من الكوارث في مراحله الأخيرة

خارطة المخاطر الكبرى تصنف 13 ولاية في خانة الأكثر تعرضا للحرائق

تعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مقترح إنشاء صندوق جديد لتمويل كل نشاطات الوقاية الخاص بالكوارث قبل وقوعها وأثناء وقوعها، لتفادي سيناريو الزلازل والفيضانات والكوارث الكبرى التي عرفتها الجزائر من قبل.

وفي التفاصيل كشفت مصادر “الشروق” أن لجنة خاصة على مستوى مندوبية المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في صدد وضع الرتوشات الأخيرة على مقترح جديد، يتعلق بصندوق تمويل كل نشاطات الوقاية الخاص بالكوارث قبل وقوعها وأثناء وقوعها، باعتبار أن استثمار دينار واحد في عملية الوقاية يوفر 15 دج في التدخل وهو ما يقلص من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات والمقدرة حسب مندوبية المخاطر الكبرى بـ5.5 مليار دولار في الفترة الممتدة بين سنتي 2004 إلى 2022، من دون احتساب الخسائر التي سببتها الحرائق صائفة 2023 حسب ـ المصادر ـ ذاتها.

وبالمقابل فإن القانون المتضمن لقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث الصادر بتاريخ 26 فيفري 2024، وسّع قائمة الأخطار الكبرى لتشمل الأخطار المناخية القصوى، المخاطر الفضائية، التصحر والجفاف، تآكل الساحل، الأخطار السيبريانية وكذا أخطار الجراد والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب الأخطار البيوتكنولوجية، ناهيك عن الاحتباس الحراري الذي رفع من نسبة الظواهر الجوية وشدتها.

وإلى ذلك صنفت خارطة المخاطر الكبرى لسنة 2024، التي أعدتها مصالح الحماية المدنية حسب مصادر “الشروق” ، 13 ولاية يتمركز فيها ما يربو عن 17 مليون جزائري، في خانة “الخطر” والأكثر تعرضا للحرائق خلال موسم الاصطياف، ويتعلق الأمر بكل من ولايات، تيزي وزو، تبيازة، بجاية، المدية، تلمسان، سكيكدة، الشلف، بومرداس، البويرة، عين الدفلى، الطارف، قالمة، قسنطينة، حيث قامت المديرية العامة للحماية المدنية بتوزيع خارطة الحرائق على ولاة الجمهورية ومن ثم إلى وحدات الدرك والجيش الوطني الشعبي.

في حين فإن خارطة المخاطر الكبرى لسنة 2024، صنفت 38 ولاية معرضة لخطر الفيضانات بينها 14 ولاية صنفت في خانة خطر “مرتفع جدا”، فيما أبقت على 689 منطقة معروفة كل فصل شتاء بحدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب الماء في الوديان.