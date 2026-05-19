صوامع الحبوب وماكينات الفلاحة ومشاريع الميكانيك.. الجزائر وبيلاروسيا تسرعان الشراكة

خلص لقاء جمع وزير الصناعة، يحيى بشير، بنائب وزير الصناعة البيلاروسي، دينيس بيكاي، إلى التأكيد على تسريع وتيرة تجسيد المشاريع الصناعية المشتركة بين الجزائر وبيلاروسيا، خاصة في مجالات المكننة الفلاحية وصناعة صوامع تخزين الحبوب، مع توسيع التعاون نحو الصناعات الميكانيكية والعتاد الصناعي.

وحسب منشور وزارة الصناعة عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، فقد استقبل وزير الصناعة، مساء اليوم الثلاثاء 19 ماي، بمقر الوزارة، نائب وزير الصناعة البيلاروسي والوفد المرافق له، وذلك في إطار مواصلة تجسيد مخرجات اللقاءات السابقة وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وبيلاروسيا في المجالين الصناعي والاقتصادي.

وشارك في اللقاء كل من المدراء العامين لمجمع الصناعات الميكانيكية ومجمع الصناعات الحديدية والصلبية، إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة، حيث شكل الاجتماع فرصة لتقييم مستوى تقدم التعاون الثنائي، لاسيما في مجال المكننة الفلاحية وصناعة صوامع تخزين الحبوب، إضافة إلى بحث سبل تسريع وتيرة تجسيد المشاريع المتفق عليها ميدانياً، وتعزيز الشراكات الصناعية المنتجة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها البيلاروسية.

كما تناولت المحادثات آفاق تطوير التعاون في الصناعات الميكانيكية والعتاد الصناعي، مع التأكيد على أهمية نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يساهم في دعم القدرات الصناعية الوطنية ورفع نسب الإدماج المحلي.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، إرادتهما المشتركة في مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تحويل نتائج المشاورات الثنائية إلى مشاريع صناعية ملموسة، تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وبيلاروسيا.