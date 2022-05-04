صورة.. ماذا حدث لسطح القمر عند ظهور هلال شوال؟

نشر مركز الفلك الدولي في الإمارات مساء الثلاثاء، صورة لهلال شهر شوال 1443ه. وهي تظهر حدوث ظاهرة فلكية تجعل معالم سطح القمر تظهر بوضوح للراصدين.

وأوضح المركز في تغريدة على تويتر، إنّ صورة الهلال التي التقطت في مدينة بعلبك في لبنان، تظهر فيها بوضوح باقي معالم سطح القمر. وهو ما يعرف بظاهرة “إنارة الأرض”.

وتحدث هذه الظاهرة بسبب انعكاس أشعة الشمس عن الأرض باتجاه القمر. وهو ما ينير باقي سطح القمر، وفقا للمصدر ذاته.

مركز الفلك الدولي: إعلان عيد الفطر يوم الأحد بأفغانستان والنيجر ومالي باطل

في 1 ماي 2022، أكد مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال شوال في دول: أفغانستان والنيجر ومالي، وبالتالي إعلان عيد الفطر يوم الأحد، غير ممكن فلكيا، معتبراً أن ما تم رؤيته في السماء ليس القمر.

وقال في بيان عبر صفحته على (فيسبوك): إن 39 شاهداً ادعوا رؤية هلال شوال في عدة بلدان، والقمر غير موجود في السماء أصلاً، مضيفاً أن “بعد هذا بساعات حدث كسوف جزئي للشمس في أمريكا الجنوبية وهذا اقتران مرئي (اصطفاف القمر بين الشمس والأرض)”.

وتابع المركز: “إن شيخ الإسلام ابن تيمية، بين أنه من شهد الهلال قبل حدوث الاقتران، فيكون في هذه الحالة كم يشهد بشروق الشمس عند الفجر، أو كمن يشهد برؤية الجنين قبل ولادته”.

واستكمل: “أهمية ما حدث أمس، هو التأكيد على أن الأخطاء في رؤية الهلال تحدث، وقد تحدث مع عدد كبير وفي أماكن مختلفة، إلا أن الفارق أن يوم أمس كانت هناك بينة قاطعة تؤكد بطلان هذه الرؤية وهو كسوف الشمس الذي يشاهده الناس بأم أعينهم، ولكن في أحيان أخرى لا توجد لنا هذه البينة لتأكد لنا بطلان هذه الدعوات سوى العلم”.

نشر صورة لهلال آخر رمضان

وسابقا، نشر مركز الفلك الدولي في الإمارات صورة لهلال آخر شهر رمضان 1443ه/2022م. وقال إنّها التقطت صباح السبت “بصعوبة” من أبوظبي.

وأشار المركز إلى أنّ الصورة لا تتعلق بهلال شهر شوال، الذي تستحيل رؤيته أمسية السبت من جميع دول العالم الإسلامي، وفق حسابات المصدر ذاته.

ويقصد بالهلال الأخير للشهر القمري، ما يعرف فلكيا بمرحلة الهلال المتناقص للقمر (Waning Crescent Moon).

وعلى الرغم ممّا تشير إليه تسميتها، فإنّ هذه المرحلة ليست هي الأخيرة بالضبط في عمر وجه القمر.

فمرحلة الهلال المتناقص هي آخر مرحلة مرئية، لكن المرحلة الأخيرة بالفعل هي “المحاق” (Darkened moon). وهو غير مرئي، ويسبق ميلاد الهلال الجديد للشهر الموالي.

مركز الفلك الدولي يعلن عن موعد عيد الفطر بالجزائر وأغلب الدول

في 21 أفريل 2022، حدّد بيان لمركز الفلك الدولي في أبو ظبي موعد عيد الفطر في الجزائر ومعظم الدول الإسلامية. بالاعتماد على الحسابات الفلكية.

وأكد المركز في بيانه استحالة رؤية الهلال يوم السبت 29 رمضان/30 أفريل، الذي يوافق يوم تحرّي الهلال في الجزائر. نظرا لحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وجاء في بيان المركز :”بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 أفريل. فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس”.

وتابع البيان:”وبالتالي، ستكمل هذه الدول عدّة رمضان ثلاثين يوما، ليكون عيد الفطر فيها يوم الإثنين 2 ماي”.

”أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 ماي، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم، ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الإفريقية”.

ويمكن رؤية هلال شوال في نفس اليوم بالعين المجردة، لكن بصعوبة، من القارة الإفريقية عدا جنوبها، ومن غرب أوروبا، ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، يضيف المركز.

بالمقابل، ”ستكون رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة، وبسهولة نسبيا، من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى”.

وخلُص بيان مركز الفلك الدولي إلى أنه ”من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، أنّ عدّة رمضان 29 يوما. وأن يوم الإثنين 2 ماي هو عيد الفطر السعيد فيها”.

كما رجّح المركز أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 ماي في كل من الهند وبنغلادش وباكستان.

معهد فلكي رسمي في مصر يكشف عن موعد عيد الفطر

من جهته، قال رئيس المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي، إن الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، كشفت أنّ غرّة شهر شوال 1443ه ستوافق يوم الإثنين 2 ماي 2022م.

وحسب ما جاء في بيان للمعهد، فإنّ هلال شوال سيولد مساء السبت 29 رمضان/30 أفريل، في تمام الساعة 22:28 بتوقيت القاهرة (21:28 بتوقيت الجزائر).

ولفت المعهد المصري إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد، عند غروب شمس يوم التحرّي في مدينة القاهرة على غرار جميع العواصم والمدن الإسلامية. بما في ذلك الجزائر.

وبذلك يكون يوم الأحد 1 ماي 2022م متمّما لشهر رمضان 30 يوما. على أن تكون غرّة شهر شوال فلكيا يوم الإثنين 2 ماي، يؤكد ذات المصدر.

الجمعية التونسية لعلوم الفلك: هذا هو يوم عيد الفطر فلكيا

ويوم 20 أفريل، كشفت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بيان، عن حساباتها الفلكية المتعلّقة بموعد حلول عيد الفطر للعام 1443ه.

وقالت الجمعية التونسية في بيانها إنّ رصد هلال شوّال 1443ه، مساء السبت 30 أفريل 2022م، سيكون مستحيلا. سواء بالعين المجرّدة أو بالاستعانة بالآلات البصريّة.

وينطبق هذا على جميع الدول الإسلامية بما في ذلك تونس والجزائر، حسب ما تظهره خريطة نشرتها الجمعية.

“وسيكون أوّل رصد لهلال شهر شوال، مساء الأحد 1 ماي 2022م. خاصّة بالاستعانة بالآلات البصرية مع إمكانيّة رصده بصعوبة بالغة من غرب العالم الإسلامي”.

بناء على ذلك، خلُصت الجمعية التونسية لعلوم الفلك إلى أنّ غرّة شهر شوّال 1433ه، ستكون فلكيّا يوم الإثنين 2 ماي 2022.