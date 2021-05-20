صور المترشحين الدعائية.. مادة دسمة للسخرية عبر شبكات التواصل

خاصة تلك المتعلقة بالحسناوات

تحوّلت صور بعض المترشحين الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، إلى مادة دسمة للسخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون صور البعض على نطاق واسع، خاصة تلك المتعلقة بالحسناوات، وقالوا بأنه على المترشحين الرجال الانسحاب بشرف!

وحظيت صورة المترشحة “أسرار ستي”، الحسناء الممثلة لجبهة الحكم الراشد في المنطقة الثالثة (إفريقيا والشرق الأوسط) بالكثير من المديح، حيث تداولها نشطاء مع التعليق: “كلنا أسرار”.

وعلق الإعلامي عزيز بوباكير على القائمة الحرة “الغد المشرق” والتي لم تظهر فيها صور النساء بالقول: “التصويت على أشباح الغد المشرق… المرأة عورة والرجال قوامون على الأشباح!”.

وأثارت صورة لمترشح من حركة مجتمع السلم ضجة كبرى، بعد ظهوره في ملصقات الحملة بالبرنوس، إذ نعته البعض بمخلوف البومباردي، فيما اكتفى آخرون بالتعليق: “عودة مصالي الحاج”! على غرار بوباكير.

وقال بعض المقاطعين للانتخابات في الأعوام السابقة، إنهم سينتخبون فقط لأجل قائمة الحكم الراشد، وكلهن حسناوات يشبهن بطلات المسلسلات التركية، كما أبدى آخرون الرغبة في الانخراط ضمن مناضليه.

وعلق مستخدمون لفيسبوك على قائمة الحكم الراشد بالقول إنها انتقت المترشحات بعناية فائقة وعرفت من أين تؤكل الكتف ودخلوا السباق الانتخابي بقوة.

ولم تسلم القائمة الحرة غصن الزيتون من السخرية أيضا، إذ تم تداول صور المترشح “خليل عزيز” مع التعليق: “وزيت الزيتون وين راهي”!

في ذات السياق، تداول آخرون صور المترشح الحر “عبد الحليم هني دومة”، وقالوا بأنه يظهر وكأنه ممثل هندي، فيما شبهه آخرون بمراد علمدار!

أيضا تداولوا صوره إلى جانب المترشحة أسرار ستي مع التعليق: “العام هذا بولييود وهوليوود ماشي انتخابات”.