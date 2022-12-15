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الجزائر

صور متداولة للوحة ترقيم السيارات الجديدة في الجزائر.. هل هي حقيقية؟

محمد عبد المؤمن
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صور متداولة للوحة ترقيم السيارات الجديدة في الجزائر.. هل هي حقيقية؟
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صورة متداولة

مباشرة بعد إعلان وزير الداخلية إبراهيم مراد يوم الخميس 24 نوفمبر الماضي، عن مشروع لتغيير لوحة ترقيم السيارات في الجزائر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنها للوحة الترقيم الجديدة.

وجاء في أحد المنشورات التي تداولت الصورة:”هذه هي لوحة الترقيم الجديدة التي ستعتمد ابتداء من جانفي 2023″.

وقد أكد الوزير مراد بالفعل، في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتمّ إطلاق نظام ترقيم جديد للسيارات، بحيث لا يحتوي على أي إشارة إلى أرقام الولايات.

لكن الصورة المتداولة تعود إلى نظام ترقيم السيارات في بنما، وهي دولة صغيرة تقع في قارة أمريكا الوسطى.

ويظهر من خلال البحث العكسي عن الصورة في غوغل، أنها نُشرت في موقع متخصّص في السياحة في أفريل 2015.

وتتطابق أرقام ومواصفات الصورة الأصلية، مع الصورة المتداولة، باستثناء استبدال اسم “بنما” بـ”الجزائر”. وإضافة الراية الجزائرية، والحرف اللاتيني “P”.

الصورة الأصلية للوحة الترقيم المتداولة

أما بالنسبة لتاريخ دخول نظام الترقيم الجديد للسيارات في الجزائر حيّز التنفيذ، فإن وزير الداخلية لم يحدّد تاريخا معيّنا لذلك.

غير أن الوزير مراد أكد أن اجتماعا للحكومة قد صادق على المشروع التمهيدي للمرسوم الخاص بنظام الترقيم الجديد، وقال إنه “في مراحل إعداده الأخيرة”.

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