صيرفة إسلامية.. “كناب-بنك” يفتتح 10 شبابيك جديدة  

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) عن فتح 10 شبابيك مخصصة لنشاط الصيرفة الإسلامية موزعة عبر عدة ولايات.

ووأفاد بيان للبنك أنه تم فتح الشبابيك الجديدة على مستوى ولايات وهران (وكالة عين الترك) و النعامة وسيدي بلعباس و عنابة (وكالة عزابة) والجزائر العاصمة ( وكالة حماني) وميلة (وكالة غرارم) وبجاية (وكالة تيشي) و المدية (وكالة البرواقية) وغليزان (واد رهيو) والشلف (وكالة بوقادير).

ويضاف فتح هذه الشبابيك الجديدة إلى تلك التي دخلت حيز الخدمة منذ نوفمبر 2020 مما سيسمح للبنك بإحصاء شبكة تضم 106 شباك منها وكالة واحدة (1) مخصصة حصريا “لمثل هذه الخدمات و هي موزعة عبر 45 ولاية.”