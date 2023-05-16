صيغة تصفيات مونديال 2026 تُناقش بِالجزائر

تُناقش “الكاف” بِالجزائر هذا الخميس، صيغة تصفيات كأس العالم وتواريخ المقابلات، نسخة 2026 بِأمريكا وكندا والمكسيك.

وقالت “الكاف” في بيان لها، الثلاثاء، إن اجتماع اللجنة التنفيذية سيُعقد بِالجزائر العاصمة صباحا، تحت إشراف رئيس الهيئة باتريس موتسيبي. لِمناقشة ملفّ تصفيات مونديال 2026 عن المنطقة الإفريقية، وضبط الصيغة المثلى للمقابلات.

ومعلوم أنه تُشارك 9 منتخبات إفريقية في نهائيات كأس العالم 2026، ويُمكن للرّقم أن يرتفع إلى 10 فرق وطنية (مقابلات السدّ)، في أمر غير مسبوق للقارّة السّمراء.

وأضاف الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، أن الاجتماع سيُخصّص أيضا لِمعالجة ملفّات أخرى.