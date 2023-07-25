ضربة موجعة للاعب عبد الرحيم دغموم

أعلن نادي المصري البورسعيدي، ابتعاد لاعبه الجزائري عبد الرحيم دغموم، عن الملاعب في الفترة المقبلة، بسبب إصابة على مستوى الرباط الصليبي.

وقال النادي المصري، في بيان له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن الفحوصات التي خضع لها دغموم، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى.

وأضاف، أن دغموم سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد فترة غياب المهاجم الجزائري عن الملاعب.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب السابق للوفاق لفترة تصل إلى 6 أشهر، بالنظر إلى الإصابة التي يعاني منها.