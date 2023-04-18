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رياضة

ضربة موجعة لِأشبال “الخضر” عشية البطولة الإفريقية

علي بهلولي
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ضربة موجعة لِأشبال “الخضر” عشية البطولة الإفريقية
ح.م

تلقّى المنتخب الوطني أشبال سهرة الثلاثاء ضربة موجعة، قبل عشرة أيّام من انطلاق بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة.

وتحتضن الجزائر “كان” الأشبال ما بين الـ 29 من أفريل الحالي والـ 19 من ماي المقبل.

واضطرّ المهاجم مسلم أناتوف إلى الخروج من أرضية ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي (الصورة المُدرجة أعلاه)، بعد نحو عشر دقائق من انطلاق المباراة الودّية بين المنتخب الوطني أشبال ونظيره البوركينابي، مُتأثّرا بِإصابة تعرّض لها.

ونُقلّ أناتوف بعد ذلك إلى المستشفى للعلاج، فيما لم يذكر اتحاد الكرة الجزائري بعد نوعية الإصابة، ومدى خطورتها من عدمها.

وكان مسلم أناتوف قد سطع نجمه في الخريف الماضي، وساهم بِقوّة في إحراز أشبال “الخضر” كأس العرب لِفئة أقلّ من 17 سنة. كما نال لقب أفضل لاعب في البطولة (الصورة المُدرجة أدناه).

وعاد مسلم أناتوف في الأيّام القليلة الماضية إلى أجواء التدريبات، بعد إصابة تعرّض لها في أواخر السنة الماضية.

بقيت الإشارة إلى أن مباراة المنتخب الوطني أشبال ونظيره البوركينابي انتهت بِهدف لِمثله، مع تألّق حارس المرمى الجزائري طارق حمادي، بِصدّه لِركلة جزاء.

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