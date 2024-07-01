طائرة لنقل الفريق الضيف من العاصمة للملعب الآخر

قرار جديد من "الكاف" لاتحادات القارة:

كشفت مصادر صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وجه إخطارًا لجميع الاتحادات الوطنية في القارة السمراء، وذلك بشأن المباريات التي تقام على ملاعبها في المسابقات الإفريقية. وقال المصدر: إن “كاف” أخطر جميع اتحادات القارة بأمر جديد متعلق بـ”الضيوف” (الفرق التي تحل ضيوفًا على الأندية التي تشارك في منافستي كأس رابطة).

وأضاف: أن الاتحاد الإفريقي أخطر في خطابه، بأنه لا بد من تخصيص طائرة تقوم بنقل الفريق الضيف من العاصمة للملعب الآخر بطائرة، طالما هذا الملعب يبعد عن العاصمة بـ200 كليومتر. وتابع: أن كاف يرفض أن تنتقل الفرق من العاصمة لأي مدينة أخرى في حافلة طالما المسافة تزيد عن 200 كيلومتر، وليس هناك مطار في المدينة التي ستستضيف المباراة وأصبحت الاتحادات الوطنية مطالبة بتوفير طائرة لنقل الفريق الضيف.

وتستعد أربعة أندية الجزائرية وهي مولودية الجزائر، شباب بلوزداد وشباب قسنطينة واتحاد الجزائر خلال الفترة القادمة للمشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف للموسم الجديد 2024-2025، بالإضافة إلى المنتخب الجزائري الذي يترقب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة يوم الخميس.