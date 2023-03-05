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رياضة

طرد بن طالب

علي بهلولي
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طرد بن طالب

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب مساء الأحد لِعقوبة الطرد، في البطولة الفرنسية.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه متوسّط الميدان بن طالب في الدقيقة الـ 57، لِجمعه إنذارَين.

وترك الدولي الجزائري فريق أونجي مُتخلّفا في النتيجة بِرُباعية نظيفة أمام المُضيّف نادي مونبلييه، قبل أن يُنهي المباراة بِهزيمة نتيجتها (0-5) ، لِحساب الجولة من عمر منافسة “اللّيغ 1”.

وعلى غرار بن طالب شارك المدافع إلياس شتي أساسيا، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني، وهو التوقيت ذاته عندما دخل المهاجم فريد الملالي إلى أرضية الميدان بديلا. بينما غاب المدافع فوزي غلام بِداعي الإصابة.

وتجمّد فريق أونجي في الرّتبة الـ 20 والأخيرة بِرصيد 10 نقاط، ويشغل نادي مونبلييه المركز الـ 13 بِمجموع 30 نقطة.

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