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طيران الاحتلال يشنّ عدّة غارات في جنوب لبنان

الشروق أونلاين
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طيران الاحتلال يشنّ عدّة غارات في جنوب لبنان
أرشيف
جنوب لبنان

شنّ طيران الاحتلال الصهيوني يوم الأحد، عدّة غارات جوية استهدفت أماكن متفرقة في جنوب لبنان.

وطال القصف الإسرائيلي منزلا في بلدة مارون الراس عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دون وقوع إصابات. كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الحارقة عدّة أماكن ببلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكان الاحتلال قد قصف ليلة أمس بالقذائف الحارقة، الأحراج المتاخمة للخط الأزرق بغية إشعال النيران فيها. وأطلق أيضا القنابل المضيئة في السماء، مع تحليق طيران الاستطلاع في المنطقة.

وخط الانسحاب، ويسمى أيضا “الخط الأزرق”، هو عتبة حدودية أقرتها الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000.

وتسهر قوة “يونيفيل” العسكرية الأممية، إلى جانب الجيش اللبناني، على ضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من المنطقة.

ولا يعتبر لبنان هذا الخط كترسيم أو تثبيت للحدود، بين البلاد وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة. لوجوده داخل مزارع شبعة اللبنانية المحتلة.

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