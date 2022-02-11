طيّب مزياني يراهن على البطولة السعودية لكسب مكانة في المنتخب الوطني

أكد الدولي الجزائري، الطيب مزياني، عزمه التألق في البطولة السعودية مع نادي “أبها” من أجل جلب انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي وكسب مكانة مع المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات القادمة.

وقال مزياني، الذي كان أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني المحلي خلال الكأس العربية بالدوحة بأن البطولة السعودية هي الأقوى على الصعيد العربي معتبرا بأنها ستكون جسرا بالنسبة له للعودة إلى الفريق الوطني: “اخترت اللعب في الدوري السعودي الأقوى على الساحة العربية، من أجل تطوير نفسي واسترجاع مكانتي مع منتخب بلادي، وفي نفس الوقت مُساعدة فريقي على تحقيق أفضل النتائج الممكنة” صرح مزياني. لقناة “إس بي سي” السعودية.

وفي تحليله للمشاركة المخيّبة للمنتخب الوطني في “كان” الكاميرون الأخيرة، قال المهاجم الجزائري بأن الظروف كانت ضد تشكيلة بلاده، على غرار الحرارة والرطوبة وكذا سوء أرضية الميدان قائلا: “أظن أن المنتخب الوطني لعب في ظروف جد صعبة”، مضيفا “المنتخب الوطني لعب في أرضية سيئة جدا، ما أثّر عليه سلبا، كما أن الأجواء كانت صعبة وجميع اللاعبين اشتكوا منها”.

يذكر أن مزياني كان انتقل إلى نادي أبها السعودي شهر جانفي المنصرم، قادما من النجم الساحلي التونسي، وأمضى معه على عقد يمتد لموسمين.