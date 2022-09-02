عادل جرار في النصر الليبي

أعلن نادي النصر الليبي رسميا ضم الجزائري عادل جرار قادما من شباب بلوزداد لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.وقال النصر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” في تقديمه للاعب: “مقاتل يجعل نصف الملعب يعمل بانسيابية ملحوظة الجزائري عادل جرار نصراويا قادما من شباب بلوزداد”.

ويلعب جرار صاحب 32 عاما في وسط الملعب وسبق أن لعب لأندية أهلي برج بوعريريج وسريع غليزان وشبيبة القبائل. وتعتبر هذه الصفقة هي الرابعة للنصر استعدادا للدوري الليبي والكونفدرالية الإفريقية حيث سبق أن ضم المهدي الكوت وحسام العباني ومحمد الغنيمي.