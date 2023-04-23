عاشر أهداف سليماني هذا الموسم

سجّل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الأحد، هدفا لِمصلحة فريقه أندرلخت البلجيكي.

وخسر فريق أندرلخت بِنتيجة (2-3) أمام الزّائر نادي مالينس، لِحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل إسلام سليماني الهدف الثاني لِفريقه أندرلخت، في الدقيقة الـ 52.

ورفع “القنّاص” الجزائري غلّته إلى 8 أهداف في بطولة بلجيكا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 10 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، وبِاحتساب أيضا بداية الموسم مع فريق براست الفرنسي.

وبات فريق أندرلخت بعد هذه الخسارة، يجمع 46 نقطة في المركز الـ 11. ويحوز نادي مالينس 40 نقطة في الرّتبة الـ 13.