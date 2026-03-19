عبادة يعلّق على استدعائه لأول مرة لصفوف “الخضر”

علّق مدافع اتحاد العاصمة أشرف عبادة على تواجده في قائمة المنتخب الوطني تحسبا لتربص شهر مارس الجاري.

وقال عبادة في تصريحات له: “الحمد الله على استدعائي للمنتخب الوطني، وأشكر بالأخص كل من ساعدني ووقف معي، خاصة والديّ”.

وأضاف: “هذا أول تربص لي مع المنتخب الأول، وإن شاء الله أستفيد من التجربة وأكتسب الخبرة مع لاعبي المنتخب، ونسعى لتقديم الإضافة المرجوة”.

وتابع: ” كنت أنتظر هذه الفرصة منذ مدة، والحمد لله جاءت اليوم وأنا ضمن القائمة، لدي شعور لا يوصف، الحمد لله… هذا الاستدعاء جاء بعد تعب وعمل وتركيز كبير”.