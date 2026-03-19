-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عبادة يعلّق على استدعائه لأول مرة لصفوف “الخضر”

عمر سلامي
  • 484
  • 0
أرشيف
أشرف عبادة

علّق مدافع اتحاد العاصمة أشرف عبادة على تواجده في قائمة المنتخب الوطني تحسبا لتربص شهر مارس الجاري.

وقال عبادة في تصريحات له: “الحمد الله على استدعائي للمنتخب الوطني، وأشكر بالأخص كل من ساعدني ووقف معي، خاصة والديّ”.

وأضاف: “هذا أول تربص لي مع المنتخب الأول، وإن شاء الله أستفيد من التجربة وأكتسب الخبرة مع لاعبي المنتخب، ونسعى لتقديم الإضافة المرجوة”.

وتابع: ” كنت أنتظر هذه الفرصة منذ مدة، والحمد لله جاءت اليوم وأنا ضمن القائمة، لدي شعور لا يوصف، الحمد لله… هذا الاستدعاء جاء بعد تعب وعمل وتركيز كبير”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد