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في لقاء مع العاهل الأردني

عباس يحذّر من “كارثة حقيقية” على كافة الخدمات الصحية والإنسانية في غزة

الشروق أونلاين
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عباس يحذّر من “كارثة حقيقية” على كافة الخدمات الصحية والإنسانية في غزة
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الخميس في عمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لبحث سبل وقف “العدوان الشامل الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد دعا عباس خلال لقائه مع العاهل الأردني، إلى الوقف الفوري لعدوان الاحتلال، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

كما حذر الرئيس عباس من “خطورة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود. ما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية”.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم السادس. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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