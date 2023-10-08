عبداللي والملالي يتألقان في الليغ 2

تمكن الثلاثي الدولي الجزائري كل من عبدلي حيماد، فريد الملالي وزين الدين فرحات من قيادة فريقهم أنجي، لتحقيق فوز برباعية كاملة أمام أميان برسم الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي الثاني.

وخطف لاعب الخضر عبدلي حيماد الأضواء خلال المواجهة، بعدما سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 45+، وقدم تمريرة الهدف الرابع في الدقيقة 90+. فيما شارك فريد ملالي كأساسي كذلك لغاية الدقيقة 81 من الشوط الثاني وسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

كما شهدت المواجهة مشاركة زين الدين فرحات كبديل بداية من الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 71 من الشوط الثاني، ليرتقي أنجي إلى المركز الثالث في الدرجة الفرنسية، بعد تحقيق الفوز الرابع تواليا برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر لافال.

يذكر أن عبدلي غير معني بالتربص الحالي للخضر، بعدما تواجد في تشيكلة بلماضي طيلة الفترة السابقة، في حين لم يتلق الملالي أي أستدعاء من المنتخب الوطني، بعدما لم يفرض نفسه في تشكيلة أنجي طيلة 5 مواسم كاملة.