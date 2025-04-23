عبد الرحيم دغموم يعود إلى تدريبات ناديه المصري

بعد انتهاء الإجازة التي قضاها اللاعب مع أسرته في الجزائر

انتظم اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، في تدريبات الفريق البورسعيدي استعدادًا لمواجهة الزمالك، وجاء ذلك بعد انتهاء الإجازة التي قضاها اللاعب مع أسرته في الجزائر، عقب خروج النادي من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعاني نجوم الهجوم في النادي المصري، مثل صلاح محسن، والنيجيري جون إيبوكا، والتونسي فخر الدين بن يوسف، من إصابات متفاوتة، وهم خاضعون لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزهم قبل المباراة المرتقبة.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، حصل عليها الفريق خلال مسيرته في المسابقة المحلية هذا الموسم. يتنافس المصري ضمن مجموعة من الفرق على لقب الدوري والمراكز الأربعة الأولى، والتي تضم: بيراميدز، الأهلي، الزمالك، المصري، البنك الأهلي، فاركو، بتروجت، سيراميكا، وحرس الحدود في المركز التاسع.

في الفترة الأخيرة، خرج المصري من ثلاث بطولات، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1. كما ودّع الكونفدرالية من نفس المرحلة بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، وأخيرًا خرج من بطولة كأس عاصمة مصر بعد أن احتل المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات.