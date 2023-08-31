عبد الفتاح البرهان يحذّر من انقسام السودان

حذّر عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السودان، من تفتت البلاد في حالة استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن السودان سينقسم إن لم يتم حل الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

حسب ما نقلته “العربي الجديد” اليوم، الخميس 31 أوت، فقد قال البرهان أمام قوة الشرطة السودانية في بورتسودان “نحن جميعاً نواجه حرباً ربما إذا لم نحسمها بالسرعة المطلوبة، سيفتت السودان”.

ويأتي تصريح البرهان هذا بعد أشهر من التوتر والمواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو توتر أصبح قتالا مفتوحا بين الطرفين منذ 15 أفريل.

وسبق وقال عبد الفتاح البرهان يوم الإثنين الماضي، أنه يستبعد أية مصالحة مع قوات الدعم السريع.

ومنذ بداية الإقتتال بين الطرفين قتل أزيد من 4000 شخص على الأقل وفق الأمم المتحدة، وهو رقم لا يعكس الواقع حسب تقارير إعلامية. هذا بالإضافة إلى ملايين النازحين سواء داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة.

كما أن الوضعية الإنسانية ساءت في البلاد بسبب نقص الغذاء والدواء. وسبق لمنظمة الإغاثة “سايف ذو شلدرن” أن أعلنت عن وفاة 498 طفلا على الأقل بسبب الجوع.