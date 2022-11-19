عبد القادر بدران يشفى من الإصابة ويعود إلى التدريبات

كسب قضيته مع الترجي التونسي

أكد موقع نسمة سبور التونسي أن اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران، تحصل على حكم يقضي بحصوله على مبلغ مالي من غرفة فض النزاعات التابعة الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الترجي، ويمثل المبلغ، قيمة 50 % التي تم خصمها للاعب من أجوره خلال فترة “كورونا”، بينما اللاعب الدولي الجزائري لم يكن موافقا على أن يتم الخصم من راتبه، خاصة أن ذلك كان شأنا اختياريا لكل لاعب. وجاء الحكم الذي حصل عليه بدران في نفس إطار الحكم الذي انفرد به الموقع التونسي لصالح عبد الرؤوف بن غيث وهو نصف أجور فترة “كورونا”.

علما أن اللاعب عبيد القادر بدران لم ينضم إلى تشكيلة الخضر التي واجهت وديا السويد ومالي بسبب تعرضه إلى إصابة في الدقائق الأولى من لقاء الخضر في أمام غينيا بوهران شهران جوان المنصرم، حيث تنقل بعدها مباشرة إلى مركز اسبيطار بقطر أين تلقى العلاج وفق العقد المبرم بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمركز القطري، وهو ما يريح المدرب الوطني جمال بلماضي الذي يعتبر بدران أحد ركائزه الأساسية.

لاعب فريق ضمك السعودي إلى التدريبات حيث، وصل إلى أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، في الساعات الماضية وانخرط في التدريبات، التي تجري ضمن التربص الذي يجريه الفريق السعودي خلال فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022.

علما أن المدافع الدولي الجزائري، عبد القادر بدران أمضى شهر جوان المنصرم عقد لموسمين مع نادي ضمك السعودي الذي بلعب له عدد من اللاعبين الجزائريين على غرار هلال العربي سوداني وفاروق شافعي والحارس مصطفى زغبة. وبحسب مصادر صحفية سعودية، فإن اللاعب بدران عاد إلى الجزائر، التي توجَّه إليها بعد إنهاء فترة علاجه في أكاديمية “أسباير” في الدوحة، العاصمة القطرية، حيث واصل هناك تأهيله.وتعرَّض بدران إلى تمزُّق في الركبة، وغاب عن المشاركة مع فريقه في بعض مباريات دوري روشن السعودي.