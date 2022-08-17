عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.. امرأة بريطانية تتحدث مع المعزين بعد وفاتها

تمكنت امرأة بريطانية متوفاة من التحدث مع المعزين في جنازتها بفضل تقنية الفيديو “الثلاثية الأبعاد” الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

توفيت مارينا سميث في جوان عن 87 عاما، وتمكنت من الظهور كصورة ثلاثية الأبعاد بعد وقت قصير من حرق جثتها في بابوورث نوتنغهام في 29 جويلية.

وألقت السيدة سميث، معلمة وناشطة في الأعمال الخيرية، كلمة موجزة حول حياتها، وأجابت على أسئلة أفراد الأسرة الذين حضروا مراسم الجنازة.

وتم توفير هذه التقنية في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، من قبل ابنها الدكتور ستيفن سميث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة StoryFile للذكاء الاصطناعي ومقرها لوس أنجلوس.

وقال الدكتور سميث إن الصورة الثلاثية الأبعاد “صدمت” المعزين وأجابت على الأسئلة “بتفاصيل جديدة وصدق”.

أضاف:” تستخدم التقنية نحو 20 من الكاميرات المرتبطة فيما بينها لتسجيل مقاطع للأشخاص قبل الوفاة وهم يجيبون على عدد من الأسئلة”.

تابع: “وفي المرحلة التالية، يقوم الخبراء بمعالجة تلك الصور والفيديوهات، وتحديد المقاطع، فيستخدمونها لأجل تدريب الذكاء الاصطناعي على إجابة الأسئلة المطروحة بشكل يبدو طبيعيا”.

يُذكر أنه في حال أراد شخص ما أن يستفيد من التقنية، فإن عليه أن يجيب على 75 سؤالا من بين مجموعة تضم 250 ألف سؤال محتمل، ومن خلال أجوبة في مقطع فيديو من دقيقتين، يتم تحويلها إلى صيغة رقمية.