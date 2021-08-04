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الجزائر

عبر 40 ولاية.. فتح التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي الحر بدون شروط  

الشروق أونلاين
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عبر 40 ولاية.. فتح التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي الحر بدون شروط  

أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لإقتناء سكنات الترقوي الحر “L.P.L ” عن فتح التسجيلات بدء من الخميس بدون شروط الأهلية وفق المخزون المتوفر بالولايات التالية:

1- ولاية أدرار : حي 24 مسكن ترقوي عمومي ” فردي – تيليتين ” أدرار.

2- ولاية الأغواط : حي 369 مسكن ترقوي عمومي “الأغواط” .

3- ولاية تقرت : حي 36 مسكن ترقوي عمومي “تقرت”.

4- ولاية الوادي : حي 200 مسكن ترقوي عمومي “الوادي” .

5- ولاية غرداية : حي 25 مسكن ترقوي عمومي “غرداية” .

6- ولاية عنابة : حي 72 مسكن ترقوي عمومي ” الشعيبة 2 “، حي 46 مسكن ترقوي عمومي ” الشعيبة 3 “حي 278 مسكن ترقوي عمومي ” ذراع الريش ” .

7- ولاية باتنة : حي 120 مسكن ترقوي عمومي ” بارك أفوراج “حي 166 مسكن ترقوي عمومي ” بارك أفوراج ”  حي 400 مسكن ترقوي عمومي ” حملة 03 “.

8- ولاية جيجل : حي 280 مسكن ترقوي عمومي ” حراثن “.

9- ولاية ميلة : حي 84 مسكن ترقوي عمومي ” فردوة “.

10- ولاية سكيكدة : حي 590 مسكن ترقوي عمومي ” بوزعرورة “.

11- ولاية سوق أهراس : حي 42 مسكن ترقوي عمومي سوق أهراس .

12- ولاية قالمة : حي 222 مسكن ترقوي عمومي قالمة .

13- ولاية الطارف : حي 51 مسكن ترقوي عمومي ” بن مهيدي ” .

14- ولاية تبسة: حي 50 مسكن ترقوي عمومي “تبسة” .

15- ولاية قسنطينة: حي 620 مسكن ترقوي عمومي ” ماسينيسا ” الخروب”، حي 380 مسكن ترقوي عمومي علي منجلي  عين سمارة.

16- ولاية سطيف: حي 260 مسكن ترقوي عمومي ” العلمة “حي 154 مسكن ترقوي عمومي ” قاوة 2″حي 320 مسكن ترقوي عمومي ” قاوة 2″  حي 500 مسكن ترقوي عمومي ” قاوة 2 “.

17- ولاية وهران: حي 2100 مسكن ترقوي عمومي ” سيدي الشحمي “حي 2000 مسكن ترقوي عمومي سيدي الشحمي.

18- ولاية مستغانم : حي 300 مسكن ترقوي عمومي “مستغانم” .

19- ولاية سيدي بلعباس : حي 500 مسكن ترقوي عمومي “سيدي بلعباس”.

20- ولاية عين تيموشنت : حي 132 مسكن ترقوي عمومي” عين تيموشنت”

21- ولاية تيارت : حي 218 مسكن ترقوي عمومي” تيارت” .

22- ولاية سعيدة : حي 25 مسكن ترقوي عمومي ” ظهر الشيح ” .

23- ولاية تيسمسيلت : حي 36 مسكن ترقوي عمومي تيسمسيلت .

24- ولاية تلمسان : حي 415 مسكن ترقوي عمومي ” بوجليدة ” .

25- ولاية بشار : حي 43 مسكن ترقوي عمومي ” جنان ضيف الله “.

26- ولاية البيض : حي 50 مسكن ترقوي عمومي” البيض”.

27- ولاية غليزان  : حي 80 مسكن ترقوي عمومي “غليزان” .

28- ولاية عين الدفلى : حي 180 مسكن ترقوي عمومي “عين الدفلى” .

29- ولاية البليدة : حي 240 مسكن ترقوي عمومي ” أولاد سلامة ” حي 1144 مسكن ترقوي عمومي ” بوينان ” حي 64 مسكن ترقوي عمومي ” موزاية ”  حي 80 مسكن ترقوي عمومي ” الأربعاء “.

30- ولاية الشلف : حي 30 مسكن ترقوي عمومي “الشلف” . حي 40 مسكن ترقوي عمومي “الشلف” .

31- ولاية الجلفة : حي 20 مسكن ترقوي عمومي ” عين وسارة “،حي 32 مسكن ترقوي عمومي “الجلفة “.

32- ولاية المدية : 194 مسكن ترقوي عمومي “المدية” .

33- ولاية عين الدفلى : 32 مسكن ترقوي عمومي ” مليانة “.

34- ولاية برج بوعريريج : حي 40/800/1500 مسكن ترقوي عمومي. حي 105/800/1500 مسكن ترقوي عمومي  برج بوعريريج. حي 109/800/1500 مسكن ترقوي عمومي      برج بوعريريج.

35- لاية المسيلة : حي 108 مسكن ترقوي عمومي ” المويلحة “.

36- ولاية البويرة : حي 596 مسكن ترقوي عمومي البويرة .

37- ولاية بجاية : حي 154 مسكن ترقوي عمومي ” واد غير “، حي 82 مسكن ترقوي عمومي ” القصر ” .

38- ولاية تيزي وزو : حي 288 مسكن ترقوي عمومي ” تامدا ” حي 80 مسكن ترقوي عمومي ” واد فالي “حي 85 مسكن ترقوي عمومي ” ذراع الميزان “.

39- ولاية عنابة : حي 48 مسكن ترقوي حر ” كولين روز” حي 40 مسكن ترقوي حر ” كولين روز “، حي 60 مسكن ترقوي حر ” كولين روز “.

40- ولاية قسنطينة : حي 30 فيلا ” زواقي “.

وأوضحت المؤسسة للزبائن أنه بإمكانهم التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz ابتداء من يوم الخميس 05 أوت 2021، أو التقرب من مصالحها التجارية عبر المديريات الجهوية  و مديريات المشاريع بالولايات المعنية.

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التعليقات
5
  • سواسي لهميسي

    نحوس على مسكن في البليدة وانا اقطن في بريكة ولاية باتنة واش المكتوب و شكرا

    1
  • بن يشو فيصل

    أطالب بسكن

    2
  • Ali

    ماهي شرط مطلوبة

    0
  • بوكار عبدالقادر

    طلب توضيج جيدا في يكن lol والمال المطلوب

    -2
  • zombie

    حم والديدكم في النجي مكاش ل ب ب باش نشري دار نكريها و نخرج نتكسل فالشطوطي و الحوت يسوطي. انا مغيض.

    -1

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