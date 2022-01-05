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تقرير شامل على طاولة السلطات العمومية

عدة مقترحات لإنهاء أزمة الخبز المدعم قريبا

خالد.م
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عدة مقترحات لإنهاء أزمة الخبز المدعم قريبا
أرشيف

أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، الأربعاء، ان الوزارة ترفض رفضا قاطعا اي زيادة في سعر الخبز المدعم، مشيرا إلى أن مصالحها أرسلت تقريرا للسلطات العمومية تضمن عدة اقتراحات للتكفل بمطالب الخبازين.

وأوضح مقراني، لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الثانية للإذاعة الوطنية، أن “وزارة التجارة ترفض رفضا قاطعا كل زيادة غير مبررة في سعر الخبز العادي المدعم”، مذكرا بأن سعر هذه المادة مقنن بالمرسوم التنفيذي رقم 132-96 الساري المفعول منذ سنة 1996.

ولفت المسؤول إلى أن مصالح الوزارة لاحظت لجوء خبازين من 6 ولايات تم إحصاؤها على المستوى الوطني إلى رفع سعر الخبز العادي من 10 إلى 15 دينارا من دون سابق إنذار ومن تلقاء أنفسهم.

“هذا الشيء غير مقبول، نظرا لأن هذا المنتج مصنوع من مادة الفرينة المدعمة والتي نستورد منها 7 مليون طن في العام”، يقول مقراني، مبرزا أن “الوزارة استقبلت مرارا وتكررا فيدراليات الخبازين واستمعت لانشغالاتهم، كما قامت بإعداد تقرير للسلطات العمومية للتكفل بمطالبهم”.

وفي هذا الصدد، ابرز مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة ان مصالح الوزارة تكفلت بتلبية بعض المطالب، خاصة المتعلقة بانتظام واستمرار عمليات التمويل بالفرينة المدعمة ومحاربة ظاهرة بيع الخبز على الأرصفة، في حين تم رفع المطالب الأخرى المتعلقة بتكاليف الكهرباء والغاز والمياه والمواد الأخرى على مستوى المصالح الوزارية المعنية.

كما لفت مقراني إلى أن الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل للسلطات العمومية يتضمن العديد من المطالب والاقتراحات للتكفل بهذه الفئة وذلك من أجل ضمان هامش الربح والحفاظ على هذه المهنة وعلى القدرة الشرائية للمواطن.

وطمأن المتدخل فئة الخبازين، قائلا “الملف أرسل وهو مفتوح، وهناك تطور ايجابي، ونحن نعمل دائما للصالح العام ولتلبية المطالب المطروحة”.

ومن بين الاقتراحات المدرجة في هذا التقرير، ذكر مقراني إمكانية اللجوء إلى الحد الأدنى من الضرائب والرسوم الجمركية وإلى عدة خيارات اخرى.

وبخصوص أسعار باقي المواد الاستهلاكية، أكد المتحدث أن قانون المالية لـ2022 لم يتضمن أي زيادة باستثناء مادة السكر بعد إقرار رسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة تم اعتماده بتوصيات من عدة قطاعات من اجل التقليل من الاستهلاك “المفرط” لهذه المادة.

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