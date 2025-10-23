عدد الهكتارات الغابية في الجزائر.. مسؤولة فلاحية تكشف

كشفت صبرينة راشدي، مديرة استصلاح الأراضي والتشجير بالمديرية العامة للغابات، أن المساحة الغابية الوطنية تقدر بـ4.1 ملايين هكتار، أي ما يعادل 2% من إجمالي مساحة البلاد و11% من مساحة الشمال.

وأكدت راشدي خلال حلولها ضيفة ببرنامج “ضيف اليوم” على القناة الإذاعية الثالثة بأن الجزائر تعمل على رفع هذه نسبة المساحة الغابية تدريجيًا إلى 16%، وهو المعيار الدولي للغطاء الغابي، من خلال تكثيف حملات التشجير واستصلاح الأراضي عبر مختلف مناطق الوطن.

وفي هذا الإطار، نوهت راشدي بخصوص الحملة الوطنية للتشجير يوم 25 أكتوبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني للشجرة، والتي تهدف إلى غرس أكثر من مليون شجرة على المستوى الوطني.

وستُعطى الانطلاقة الرسمية لهذه العملية بشكل متزامن في ولايات تيزي وزو وبومرداس وبرج بوعريريج، في إطار برنامج بيئي واسع لتعزيز الغطاء الغابي ومكافحة التصحر.

وأوضحت المسؤولة أن الحملة ستأخذ بعين الاعتبار التنوع المناخي للبلاد، حيث ستركز الجهود في الشمال على معالجة الأحواض المائية للحد من الانجراف وحماية السدود من الإطماء، بينما ستُعتمد في الهضاب العليا أنواع نباتية مقاومة للجفاف وشبه الجفاف لمواجهة التصحر، أما في الجنوب فسيتم تدعيم الأحزمة الخضراء لحماية البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية كشبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق السكنية.

وأكدت راشدي أن الرهان الأساسي لا يقتصر على الغرس، بل يشمل المتابعة والصيانة المستمرة، مشددة على أن الحفاظ على الأشجار المزروعة يمثل التحدي الأكبر لضمان استدامة الغطاء الغابي. كما نبهت إلى أن العوامل المناخية والسلوكيات غير المسؤولة تظل من أبرز أسباب تدهور الثروة الغابية، داعية المواطنين إلى تبني سلوك بيئي إيجابي والمشاركة الفاعلة في حماية المساحات المزروعة.

وفي سياق متصل، أعلنت المسؤولة أن مشروع السد الأخضر، الذي أُعيد إطلاقه في أكتوبر 2023، حقق نتائج ملموسة تمثلت في إعادة تشجير 26 ألف هكتار منذ استئناف العمل به، في خطوة تهدف إلى إحياء هذا الحزام البيئي الحيوي الذي يمثل درعًا طبيعيًا في مواجهة التصحر.