عدلي وبن ناصر يقودان وسط ميدان ميلان

سقط الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر رفقة مواطنه ياسين عدلي، برباعية كامل في المواجهة التي جمعت ميلان بمضيفه مونزا، لحساب الجولة الـ25 من الكالتشيو الإيطالي.

وشهدت المواجهة تواجد الثنائي الجزائري لأول مرة في التشكيلة الأساسية، حيث قادا وسط ميدان الميلان، وقدم الثنائي مباراة جيدة على العموم، طيلة الدقائق التي شاركا فيها، قبل ان يقوم المدرب بتغييرهما في الشوط الثاني، حين كانت النتيجة متعادلة، قبل أن يضيف مونزا هدفين، حسم بهما نتيجة المواجهة.

يذكر أن الثنائي شارك لأول مرة في وسط الميدان الدفاعي، خاصة عدلي الذي شارك في اللقاءات الماضية كوسط ميدان هجومي، ليضيع ميلان فرصة الإنفراد بالمركز الثاني، ويتجمد رصيده في المركز الثالث بـ52 نقطة.