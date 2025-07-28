-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“عدل 3”.. هذه أسباب رفض ملفات المكتتبين وكيفية الطعون

محمد فاسي
  • 479662
  • 25
“عدل 3”.. هذه أسباب رفض ملفات المكتتبين وكيفية الطعون
الشروق أونلاين
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تنشر نتائج تسجيلات المكتتبين عبر المنصة الرقمية

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن الأسباب التي تؤدي إلى رفض ملفات بعض المسجلين ضمن برنامج “عدل 3″، وذلك في أسفل إشعارات القبول والرفض.

وأوضحت الوكالة أن الرفض قد يكون نتيجة لعدم احترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الاكتتاب ضمن الآجال المحددة، أو بسبب التصريح بمعلومات كاذبة، أو التزوير واستعمال وثائق مزورة، بالإضافة إلى إدراج بيانات خاطئة في الملف.

كما أشارت إلى أن نتائج التحقيقات التي تُجرى على مستوى مختلف البطاقات الوطنية يمكن أن تكشف عن عدم توفر شروط القابلية لدى بعض المسجلين، ما يؤدي إلى رفض الطلب.

وأكدت الوكالة أنه ضمن المعنيين برفض ملفاتهم هم الذين لم يستكملوا تقديم ملفاتهم في أجل 30 يومًا من تاريخ تبليغهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوكالة لاستكمال وثائقهم الناقصة في الملف المحمل.

ونبّهت إلى أن عدم تقديم الطعن أو عدم استكمال الملف ضمن الآجال المحددة ووفقًا للإجراءات التي يحددها المرقي العقاري، سيُفضي تلقائيًا إلى رفض نهائي للطلب.

وفي هذا السياق، شدّدت الوكالة على أنها تتحفّظ بحق المتابعة القضائية في حالات التزوير واستعمال الوثائق المزورة، وذلك تطبيقًا للمادتين 22 و23 من القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان 1445 الموافق لـ26 فيفري 2024، المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.

ويُمكن للمسجلين في برنامج “عدل 3” الاطلاع على نتائج ملفاتهم وتقديم الطعون عبر المنصة الرقمية للوكالة: www.aadl.dz.

“عدل 3”.. إعلان نتائج تسجيلات المكتتبين عبر المنصة الرقمية

وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أمس الأحد، عن نتائج معالجة ملفات التسجيلات الخاصة ببرنامج “عدل 3″، حيث أصبح بإمكان جميع المسجّلين الاطلاع على نتيجة دراسة ملفاتهم، وذلك عبر المنصة الرقمية الرسمية للوكالة.

ويمكن للمعنيين التوجّه إلى خانة “اكتتاب – souscription” ضمن المنصة عبر الرابط (http://www.aadl.dz) بعد ادخال بياناتهم، لتظهر لهم نتيجة التسجيل، إما بعبارة “مقبول – favorable” بخط أسود عريض، والتي تتيح استظهار وثيقة إشعار بالقبول، أو “غير مقبول – défavorable” بخط أسود عريض، والتي تتيح استظهار إشعار بالرفض مرفق بأسباب عدم قبول الملف.

وفي حال تم رفض الملف بسبب نقص في الوثائق الضرورية للاكتتاب، يُمكن للمسجّل تقديم طعن على نتيجة التسجيل مع تحميل الوثائق المطلوبة، ليتسنى للوكالة إعادة دراسة ملفه من جديد.

“عدل 3”.. هذا موعد الرد على المكتتبين

وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الإثنين المنصرم، أن الكشف عن نتائج برنامج عدل 3 سيكون ابتداءً من منتصف نهار الأحد 27 جويلية 2025، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، رياض قمداني.

وللتذكير، أكد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي سابقا على هامش انطلاق أشغال الجمعية العامة 44 لـ “شلتر إفريقيا” أن الرد على مكتتبي برنامج “عدل 3” سيكون نهاية شهر جويلية.

مقالات ذات صلة
وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي ناصر طير

وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي ناصر طير

سيال.. تعديل برنامج توزيع المياه عبر 5 بلديات شرق العاصمة

سيال.. تعديل برنامج توزيع المياه عبر 5 بلديات شرق العاصمة

بالصور.. إنقاذ رجل وابنتيه علقوا على صخرة بحرية بتيبازة

بالصور.. إنقاذ رجل وابنتيه علقوا على صخرة بحرية بتيبازة

التكوين المهني: انطلاق التسجيلات لدورة أكتوبر 2025 بداية من يوم غد

التكوين المهني: انطلاق التسجيلات لدورة أكتوبر 2025 بداية من يوم غد

الرئيس تبون يستقبل السفير التونسي

الرئيس تبون يستقبل السفير التونسي

أهم متاحف الجزائر العاصمة تفتح أبوابها ليلا للزوار

أهم متاحف الجزائر العاصمة تفتح أبوابها ليلا للزوار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
25
  • عبدالحق

    كل شيئ ب إذن الله

    -3
  • Mokhetar antar

    مقبول او مرفوض في سكن عدل 3

    -1
  • بلهنة سفيان

    سلام عليكم

    0
  • يعقوب

    متى استطيع التسجيل اول مرة

    0
  • Slimani Bachir

    OK مرحبا

    0
  • mahourtewfik@gmail.com

    mahourtewfik@gmail.com

    -1
  • بن سعيد قويدر

    نتائج عدل 3

    0
  • زاوي احمد

    اكتتاب عدل

    0
  • بلهنة سفيان

    سلام عليكم

    0
  • عامر

    مرفوض بسبب تسريح شرفي. وشهادة الاقامة كلشي مخرجه جديد مخك يحبس الله المستعان

    0
  • موجيت لويزة

    اريد أن ارى الملفات المقبولة في العدل 3

    0
  • Salah Abderrahmane hicham

    Aaaaaaaaaaaaaaaaa

    0
  • غالم

    سبحانك ربي إن كنت من الظالمين

    0
  • محمد

    بسم الله الرحمان الرحيم

    0
  • brahymymsb769@gmail.com

    brahymymsb769@gmail.com

    0
  • بن ناولة حليم

    تم رفض الملف بسبب بطاقة الشفاء للزوجة علما ان الزوجة لا تعمل و لا تملك بطاقة شفاء

    0
  • لعايب أحمد

    حمدلله

    0
  • خيرالدين

    ڪيفية رؤية النتيجة؟

    -3
  • Djouad yassine

    الحمد لله

    2
  • مرواني احمد

    السلام عليكم

    0
  • Djamel

    مرحبا

    0
  • سفيان مكاوي

    Good

    -2
  • Riadh sidali

    Bonjour

    1
  • Ali khoudja mohamed

    Rusulta

    0
  • kakilalita6@gmail.com

    kakilalita6@gmail.com

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد