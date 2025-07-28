“عدل 3”.. هذه أسباب رفض ملفات المكتتبين وكيفية الطعون

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن الأسباب التي تؤدي إلى رفض ملفات بعض المسجلين ضمن برنامج “عدل 3″، وذلك في أسفل إشعارات القبول والرفض.

وأوضحت الوكالة أن الرفض قد يكون نتيجة لعدم احترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الاكتتاب ضمن الآجال المحددة، أو بسبب التصريح بمعلومات كاذبة، أو التزوير واستعمال وثائق مزورة، بالإضافة إلى إدراج بيانات خاطئة في الملف.

كما أشارت إلى أن نتائج التحقيقات التي تُجرى على مستوى مختلف البطاقات الوطنية يمكن أن تكشف عن عدم توفر شروط القابلية لدى بعض المسجلين، ما يؤدي إلى رفض الطلب.

وأكدت الوكالة أنه ضمن المعنيين برفض ملفاتهم هم الذين لم يستكملوا تقديم ملفاتهم في أجل 30 يومًا من تاريخ تبليغهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوكالة لاستكمال وثائقهم الناقصة في الملف المحمل.

ونبّهت إلى أن عدم تقديم الطعن أو عدم استكمال الملف ضمن الآجال المحددة ووفقًا للإجراءات التي يحددها المرقي العقاري، سيُفضي تلقائيًا إلى رفض نهائي للطلب.

وفي هذا السياق، شدّدت الوكالة على أنها تتحفّظ بحق المتابعة القضائية في حالات التزوير واستعمال الوثائق المزورة، وذلك تطبيقًا للمادتين 22 و23 من القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان 1445 الموافق لـ26 فيفري 2024، المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.

ويُمكن للمسجلين في برنامج “عدل 3” الاطلاع على نتائج ملفاتهم وتقديم الطعون عبر المنصة الرقمية للوكالة: www.aadl.dz.

“عدل 3”.. إعلان نتائج تسجيلات المكتتبين عبر المنصة الرقمية

وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أمس الأحد، عن نتائج معالجة ملفات التسجيلات الخاصة ببرنامج “عدل 3″، حيث أصبح بإمكان جميع المسجّلين الاطلاع على نتيجة دراسة ملفاتهم، وذلك عبر المنصة الرقمية الرسمية للوكالة.

ويمكن للمعنيين التوجّه إلى خانة “اكتتاب – souscription” ضمن المنصة عبر الرابط (http://www.aadl.dz) بعد ادخال بياناتهم، لتظهر لهم نتيجة التسجيل، إما بعبارة “مقبول – favorable” بخط أسود عريض، والتي تتيح استظهار وثيقة إشعار بالقبول، أو “غير مقبول – défavorable” بخط أسود عريض، والتي تتيح استظهار إشعار بالرفض مرفق بأسباب عدم قبول الملف.

وفي حال تم رفض الملف بسبب نقص في الوثائق الضرورية للاكتتاب، يُمكن للمسجّل تقديم طعن على نتيجة التسجيل مع تحميل الوثائق المطلوبة، ليتسنى للوكالة إعادة دراسة ملفه من جديد.

“عدل 3”.. هذا موعد الرد على المكتتبين

وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الإثنين المنصرم، أن الكشف عن نتائج برنامج عدل 3 سيكون ابتداءً من منتصف نهار الأحد 27 جويلية 2025، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، رياض قمداني.

وللتذكير، أكد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي سابقا على هامش انطلاق أشغال الجمعية العامة 44 لـ “شلتر إفريقيا” أن الرد على مكتتبي برنامج “عدل 3” سيكون نهاية شهر جويلية.