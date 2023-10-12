عدوان إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب في سوريا

قال التلفزيون السوري الرسمي إن هجوما إسرائيليا استهدف المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا.

وتصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب، وسط أنباء عن تضرر مدارجهما، حسب وسائل إعلامية عربية ودولية.

وذكرت محطة “شام إف.إم” المحلية أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية ردا على هجوم الكبان الصهيوني.

وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” “أن الطائرة التي تقل وزير الخارجية الإيراني اضطرت إلى تغيير مسارها والعودة، بسبب عدم تمكنها من الهبوط في مطارات سوريا، بعد العدوان الإسرائيلي”.

وقال الرئيس السوري في مكالمة مع نظيره الإيراني صباح يوم الخميس، “أن انتصارات المقاومة أثبتت أن الكيان الصهيونى هو أضعف بكثير مما كان يدّعي”.

وتابع بشار الأسد: یجب علی جمیعنا أن نستخدم قصاری جهدنا للتسریع فی اتخاذ موقف موحد دعما للشعب الفلسطینی المظلوم”.