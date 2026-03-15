عراقجي: أمريكا استخدمت مسيّرة شبيهة بمسيراتنا ضد دول عربية

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران حصلت على معلوماتٍ تفيد بأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يطلقان هجمات من نقاط محددة باتجاه دول عربية.

وأضاف عراقجي في مقابلة مع موقع “العربي الجديد”، أن الأميركيين طوّروا طائرة مسيّرة مشابهة للمسيّرة الإيرانية “شاهد” تحمل اسم “لوكاس”، وتُستخدم لاستهداف أهداف في دول عربية، ولفت إلى أن هذه المعلومات قيد الدراسة.

وأكد أن الضربات التي تنفذها إيران تستهدف قواعد الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، في إطار الرد على الهجمات التي تُشن ضد إيران انطلاقاً من تلك القواعد.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الاتصالات مستمرّة مع دول الجوار، بما في ذلك قطر والسعودية وعُمان، وإن التواصل الدبلوماسي لم يتوقف، وهناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب، مع تأكيد طهران استعدادها لدراسة أي مقترحات تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل.

