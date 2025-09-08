عرض باهت لـ “الخضر” رغم تعاظم فرص بلوغ المونديال

أبان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الإثنين عن وجه شاحب، رغم تعاظم فرص بلوغه نهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل “الخضر” سلبا مع المضيّف منتخب غينيا كوناكري، في مباراة لِحساب الجولة الثامنة من تصفيات المونديال.

ولُعبت هذه المقابلة بِالدار البيضاء في بلاد مراكش، تحت إدارة طاقم من رواندا يقوده حكم الساحة صامويل ويكوندا.

شهد الشوط الأول انطلاقة حسنة لِرجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، حتى أن المهاجم محمد الأمين عمورة أهدر فرصة لا تُضيّع في الدقيقة الـ 14، بعد أن منحه القائد رياض محرز كرة على طبق، وخرج وجها لِوجه أمام الحارس الغيني، لكنه فشل في هزّ الشباك.

بِدوره أنقذ الحارس الجزائري ألكسيس قندوز “الخضر” من هدف غيني في الدقيقة الـ 25، بعد خطأ دفاعي، ومحاولة مباغتته من قبل المهاجم الغيني مورلاي سيلا.

وفي الشوط الثاني، تكرّر السيناريو السلبي للجزائريين، وأنقذ المدافع يوسف عطال المنتخب الوطني من هدف غيني محقّق حمل بصمة المهاجم عليّ بالدي. وذلك لمّا أخرج الكرة فوق خط المرمى وبِرأسية محكمة في الدقيقة الـ 55.

ورغم لجوء بيتكوفيتش إلى إخراج محرز وبن رحمة في الدقيقة الـ 66، وإدخال المهاجمَين أمين غويري وأنيس حاج موسى، إلا أن التحسّن المنشود لم يتحقّق. لِيكتفي “محاربو الصحراء” بِتعادل سلبي، لكنه يقوّي حظوظهم في التأهّل لِكأس العالم، حيث يكفي الفوز في الجولة المقبلة أمام الصومال، لِبلوغ هذه الغاية قبل الآوان، وذلك مهما كانت النتائج الأخرى.

وعن نفس الفوج السابع، فازت أوغندا بِثُنائية نظيفة على الزائر الصومالي، كما تغلّبت الموزمبيق بِميدانها (2-0) على بوتسوانا.

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- الجزائر 19ن

2- أوغندا 15ن

3- الموزمبيق 15ن

4- غينيا كوناكري 11ن

5- بوتسوانا 9ن

6- الصومال 1ن

وفي الجولة التاسعة وقبل الأخيرة المبرمجة مقابلاتها ما بين الـ 6 والـ 14 من أكتوبر المقبل، يلعب المنتخب الوطني الجزائري خارج القواعد مع الصومال. وتواجه أوغندا بعيدا عن الديار منتخب بوتسوانا، وتستضيف الموزمبيق الفريق الغيني.

وبِخصوص مباراة “الخضر”، فيجب التذكير بأن الصومال لا تملك ملاعب مؤهّلة لِاحتضان المقابلات الرسمية الدولية، وخاضت مواجهة الجولة السابعة أمام غينيا بِالعاصمة الأوغندية كامبالا.

وبعد تنظيم 10 جولات، يتأهّل متصدّر ترتيب هذه المجموعة لِنهائيات كأس العالم 2026. ويُمكن للوصيف أن يفتك تأشيرة التأهّل، بِشرط حيازة أحسن رتبة ثانية (رُصدت أربع تذاكر لِتسع منتخبات)، والفوز لاحقا بِأربعة لقاءات فاصلة، نصفها الأخير مع منتخبات لا تنتمي إلى إفريقيا.