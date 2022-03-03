عرقاب: إنتاج الجزائر من الذهب بلغ 6.8 طن..ونملك احتياطيا بـ124 طن

كشف وزير الطاقة والمناجم،محمد عرقاب، الخميس،أن إنتاج الذهب بالجزائر بلغ 6.8 طنا منذ بداية الاستغلال المنجمي لهذا المعدن سنة 2001 إلى غاية 2021، فيما تملك الجزائر احتياطيا جيولوجيا بـ124 طن.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة.

وأوضح عرقاب في رده على أسئلة النواب أن الجزائر بدأت في الاستغلال المنجمي للذهب سنة 2001 من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب “إينور” حيث قدر الإنتاج من هذا المعدن الثمين إلى غاية عام 2021 بـ 6.8 طن أي بقيمة مالية تقدر بـ 15 مليار دج.

وفي هذا الإطار، ذكر عرقاب أنّ مؤسسة “إينور” واصلت عملية استغلال منجمي “تيراك” و”أمسمسا” بولاية تمنراست بعد مغادرة الشركة الاسترالية وذلك عن طريق الاستخراج السطحي لخام الذهب.

كما كشف الوزير أنّ مجمع مناجم الجزائر تقوم حاليا بدراسة تغيير طريقة استغلال مناجم الذهب حيث مكنت عملية التنقيب التي أجريت بتحديد عرق الذهب على عمق يزيد 500 متر.

وأبرز المتحدث في نفس السياق أن مناجم الذهب التابعة لمؤسسة “اينور” تحتوي على احتياطي جيولوجي قدر بـ 51 طنا من الذهب القابل للاستغلال الباطني والذي يتطلب “استثمارا ماليا هاما وتقنيات خاصة للاستغلال، مبرزا أن الاحتياطي الجيولوجي الوطني للذهب يقدر بـ 124 طنا.

من جهة أخرى، لفت عرقاب إلى أن الوزارة سطرت إستراتيجية لاستغلال وتثمين ثروات الذهب للحد من ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لعروق الذهب في عدة مناطق من الجنوب الجزائري، من خلال وضع آلية للاستغلال المنجمي الحرفي، والمتمثلة في إصدار قرار وزاري في سبتمبر 2020 يحدد نموذج دفتر الأعباء وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب الذي يسمح بخلق الثروة ومناصب شغل.

وسمحت هذه العملية- يضيف الوزير- بتحديد 222 محيطا للاستغلال المنجمي الحرفي للذهب وإنشاء أكثر من 1500 منصب شغل على مستوى الشركات المصغرة.