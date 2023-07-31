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اقتصاد
لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين..

عرقاب في زيمبابوي على رأس وفد هام

الشروق أونلاين
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عرقاب في زيمبابوي على رأس وفد هام
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

يشرع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الاثنين، في زيارة عمل إلى زيمبابوي تدوم ثلاثة أيام.  

وأفاد بيان وزارة الطاقة أن زيارة عرقاب تأتي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في مختلف مجالات الطاقة والمناجم.

وسيرافق وزير الطاقة عرقاب وفد هام من القطاع يتقدمهم “المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام ونفطال”. حسب البيان نفسه.

وتأتي هذه الزيارة “في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين  في مجال المحروقات، المواد البترولية والكهرباء. ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”، يضيف البيان.

كما سيعقد الوزير جلسات عمل مع نظرائه وزير الطاقة ووزير المناجم والتطوير المنجمي، بالإضافة إلى لقاءات مع عدة مسؤولين في زيمبابوي.

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