عرقاب في زيمبابوي على رأس وفد هام

وسيرافق وزير الطاقة عرقاب وفد هام من القطاع يتقدمهم “المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام ونفطال”. حسب البيان نفسه.

وأفاد بيان وزارة الطاقة أن زيارة عرقاب تأتي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في مختلف مجالات الطاقة والمناجم.

يشرع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الاثنين، في زيارة عمل إلى زيمبابوي تدوم ثلاثة أيام.

وتأتي هذه الزيارة “في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال المحروقات، المواد البترولية والكهرباء. ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”، يضيف البيان.

كما سيعقد الوزير جلسات عمل مع نظرائه وزير الطاقة ووزير المناجم والتطوير المنجمي، بالإضافة إلى لقاءات مع عدة مسؤولين في زيمبابوي.