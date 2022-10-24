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الجزائر

عرقاب في مصر للمشاركة في اجتماع الدول المصدّرة للغاز

الشروق أونلاين
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عرقاب في مصر للمشاركة في اجتماع الدول المصدّرة للغاز
أرشيف
محمد عرقاب

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء بالقاهرة، في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وحسب بيان للوزارة، سيُعقد هذا الاجتماع برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بصفته رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز للعام 2022.

وسيكون الاجتماع “فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف السبل والوسائل لتقوية المنتدى وتوسيع عضويته. وللتأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز للانتقال الطاقوي”.

وفي الاجتماع السابق، انتخب الجزائري محمد حمال أمينا عاما للمنتدى، الذي تأسس عام 2001. وتحوّل امنتدى في 2008 إلى منظمة حكومية دولية تتخذ من الدوحة مقرا لها.

وتنتمي إلى المنتدى 19 دولة هي: الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

إلى جانب ذلك، تتمتع دول أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبيرو، بصفة عضو مراقب.

وتمثل هذه الدول 72 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و43 بالمئة من الإنتاج المسوّق، و50 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

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