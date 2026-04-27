عرقاب يشارك في “CEO Survey” لمناقشة السيادة الاقتصادية وتطوير قطاع المحروقات

في نسختها الثانية

يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، غدًا الثلاثاء، في فعاليات النسخة الثانية من دراسة “CEO Survey” التي تنظمها شركة “PwC”، تحت شعار “السيادة والمرونة: مسار اقتصادي جديد للجزائر”، في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي بين مختلف الفاعلين.

وحسب بيان للوزارة الوصية، فإن هذه المشاركة تأتي ضمن ديناميكية وطنية تهدف إلى تبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية الاستراتيجية، حيث ستشهد الفعالية جلسات رفيعة المستوى بمشاركة أعضاء من الحكومة ورؤساء مؤسسات وخبراء، لمناقشة ملفات حيوية تشمل قطاع المحروقات وعددًا من القطاعات الأخرى.

وسيتم خلال اللقاء التطرق إلى جهود الجزائر في تثمين مواردها في مجال المحروقات، والعمل على تعزيز جاذبية القطاع للاستثمار، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة بما يدعم خلق الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني. كما سيتم إبراز الدور المحوري لقطاع المحروقات في دعم السيادة الاقتصادية ومواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الطاقوي والتنمية المستدامة.

كما يتضمن برنامج النقاش محاور أساسية تتعلق بآفاق نمو الشركات، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز السيادة الرقمية والصحية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى دعم الاستثمار وخلق ديناميكية جديدة للنمو الاقتصادي.