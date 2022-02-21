عرقاب يلتقي 4 وزراء للطاقة على هامش منتدى الغاز

أحد اللقاءات التي قام بها عرقاب

أجرى وزير الطاقة محمد عرقاب، الإثنين، محادثات مع نظرائه من إيران وبوليفيا وروسيا وكذا غينيا الإستوائية، وهذا على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز(GECF).

وحسب بيان للوزارة فقد أجرى عرقاب بالدوحة محادثات مع نظرائه، الوزير الإيراني للبترول جواد أوجي، ووزير المحروقات والطاقة البوليفي فرانكلين مولينا أورتيز، ووزير الطاقة الروسي نيكولاي تشولغينوف، ووزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وهذا بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من القطاع.

وأوضح البيان أن الأطراف رحبت بجودة العلاقات الثنائية بين الدول الخمس، كما تم مناقشة فرص الاستثمار وآفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم.

وقدم عرقاب لمحة عامة عن سياسة الطاقة الجزائرية وكذلك الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين. مؤكدا على الفرص المُتاحة في المنبع والمصب وفي عرض البحر.

كما رحب الأطراف بالجهود المشتركة في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) وكذلك في إطار إعلان التعاون بين أوبك وخارجها.