عريبي على رادار الزمالك المصري في “الميركاتو” الصيفي

بعد قرار التخلي عنه من طرف نيم الفرنسي

أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري كريم عريبي، مهاجم فريق نيم أولمبيك الفرنسي، يتواجد على رأس اهتمامات نادي الزمالك المصري، من أجل التعاقد معه، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع “دي زاد فووت”، أن نادي الزمالك يضع المهاجم كريم عريبي على رأس اهتماماته في خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن اللاعب اقترب من الانتقال إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وابتعد عريبي عن حسابات فريقه نيم الفرنسي، بعد موسم واحد فقط قضاه داخل النادي قادما من النجم الساحلي التونسي، حيث خاض مباراة واحدة كأساسي، كما شارك بديلا في 12 مباراة رفقة الفريق الذي سقط رسميا للدرجة الثانية الفرنسية في نهاية الموسم المنقضي، ولم يسجل أي أهداف.

وأشار موقع “أفريكا نيوز” إلى أن مدرب نيم اولمبيك أوضح أن عريبي يمكنه المغادرة إذا وجد تحديا جديدا في مكان آخر، وأضاف أن النادي سيسهل على مهاجم النجم الساحلي السابق الرحيل خلال هذا الصيف.

وكان كريم عريبي هداف رابطة أبطال أفريقيا في الموسم الماضي برصيد 10 أهداف، وضمن اهتمامات فريق بيراميدز خلال الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل لينتقل اللاعب إلى نيم الفرنسي.

وسبق لمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، وأن وجه الدعوة لكريم عريبي في أكثر من مرة، غير أن اللاعب لم يتمكن لحد الآن من كسب ثقة الرجل الأول في العارضة الفنية لـ”الخضر”.

وبدأ عريبي مشواره الكروي من فريق حيه نادي الرغاية، قبل أن ينتقل إلى الأكاديمية التي أنشأها الاتحادي الجزائري لكرة القدم والتي ضمّت عناصر صنعت لنفسها اسما بارزا فيما بعد ويتعلق الأمر بكل من فرحات وبن خماسة وأسماء أخرى، حيث تلقوا تكوينا عالي المستوى، ساهم كثيرا في تطور هذه الأسماء خاصة عريبي الذي وجد ضالته في منصب قلب الهجوم، وبعدها شد اللتاعب الرحال نحو شبيبة بجاية وهو لازال لم يبلغ 18 سنة من عمره، ثم أهلي برج بوعريريج، قبل العودة إلى الرغاية وبعدها شباب بلوزداد ودفاع تاجنانت والنجم الساحلي وأخيرا نيم الفرنسي.