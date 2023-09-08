عطاف في زيارة عمل إلى المجر

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الجمعة، ببودابست، عاصمة المجر، في زيارة عمل.

وأفاد بيان للخارجية، أن الزيارة جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لإضفاء حركية جديدة على علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين البلدين وكذا تعزيز التشاور السياسي البيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف محادثات مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، كما سيكون له لقاء مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد الصديق.