عطاف ونظيره السعودي: “توافق كبير” بين الجزائر والرياض

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطّاف يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره في السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

الوزير السعودي هنّأ عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وشكل الاتصال، حسب بيان للوزارة، فرصة لاستعراض “ما يميّز العلاقات الجزائرية السعودية من رصيد تاريخي، يزخر بأبهى صور الأخوة والتعاون والتضامن والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

“وأكّد الوزيران بالمناسبة، تطلعهما للعمل سويا لضمان التحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة. خدمة للأهداف المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية”.

“كما سجّل الجانبان بارتياح، التوافق الكبير بين مواقف البلدين الشقيقين. حول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، على الصعيدين الإقليمي والدولي”، يضيف البيان.