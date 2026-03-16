عطاف يبحث مع نظيره الفرنسي واقع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

في مكالمة هاتفية..

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، يوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، استعرض خلالها الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وحسب بيان للخارجية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في فضاء الساحل الصحراوي، وكذا حول التطورات المتعلقة بمسار تسوية مسألة الصحراء الغربية.

ومن جانب آخر، تطرق الوزيران كذلك للتطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبعاتها الجسيمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تم التركيز بصفة خاصة على الوضع في لبنان، لما يُشكله من مصدر قلق مشترك للبلدين. يضيف ا لمصدر ذاته.