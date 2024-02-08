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الجزائر

عطاف يحمل رسالة خطيّة من الرئيس تبون إلى نظيره الموريتاني

الشروق أونلاين
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عطاف يحمل رسالة خطيّة من الرئيس تبون إلى نظيره الموريتاني
ح.م
عطاف في موريتانيا

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء الخميس، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويحمل الوزير عطاف، حسب ما ذكره بيان للوزارة، رسالة خطية من الرئيس تبون، إلى “أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وتأتي زيارة عطاف إلى موريتانيا، في إطار “سنّة التواصل المستمر، والتشاور المنتظم بين قائدي البلدين الشقيقين”، يضيف بيان الخارجية.

كما أشار البيان إلى “الحركية الإيجابية اللافتة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الموريتانية”. مؤكدا حرص الجزائر على “المساهمة في كل ما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي”.

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