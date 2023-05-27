عطال والإصابات.. مسلسل لا يُريد أن ينتهيَ

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال سهرة السبت مرّة أخرى لِإصابة، وغادر أرضية الميدان بعد عشر دقائق فقط من دخوله بديلا.

واستفاد المدافع عطال من فرصة اللّعب عند انطلاق الشوط الثاني من عمر مباراة فريقه نيس والمُضيّف نادي مونبلييه، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من منافسة البطولة الفرنسية. قبل أن يضطرّ إلى الخروج بِداعي الإصابة في الدقيقة الـ 66.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي نيس بيانا بِشأن نوعية إصابة عطال، ومدى خطورتها من عدمها.

وبات عطال وقد سقط في فخّ الإصابات ستّ مرّات هذا الموسم، غيّبته الخمس الأولى عن الميادين لِمدّة 123 يوم، الفترة المُرادفة لِأربعة أشهر.

وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري، يلفّ الغموض مُشاركة يوسف عطال في مُواجهتَي أوغندا وتونس شهر جوان المقبل.

وخاض متوسّط الميدان هشام بوداوي كامل أطوار هذه المباراة، بِزيّ نادي نيس. كما شارك زميله المهاجم بلال براهيمي أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 85، بينما دخل لاعب الخطّ الأمامي بدر الدين بوعناني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 76، في حين تابع الحارس تيدي بولهندي اللّقاء من دكّة البدلاء.

وانتهت هذه المباراة بِفوز فريق نيس بِنتيجة (2-3)، مُحتلّا المركز الـ 9 بِرصيد 55 نقطة. ويشغل نادي مونبلييه الرّتبة الـ 12 بِمجموع 47 نقطة.