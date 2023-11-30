عطال يتّخذ هذا القرار

اتّخذ اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال قرارا، بِشأن مشواره الرياضي الاحترافي.

ويرتبط المدافع عطال (27 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

وقرّر يوسف عطال ترك نادي نيس، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

وفي تقرير لها نشرته، الخميس، ذكرت صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، أن القرار الذي اتّخذه الدولي الجزائري لا رجعة فيه.

وبِسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني البريء والأعزل، الذي يُعاني جرائم المُحتلّ الصّهيوني. تكالبت الصّحافة الفرنسية على عطال، تنفيذا لِسياسة نظام إيمانويل ماكرون المُنحاز إلى الصّهاينة.

هذا ويتردّد في ساحة الصّحافة السعودية صدى، فحواه أن مسؤولي نادي الأهلي يُخطّطون لِانتداب عطال في جانفي المقبل.

ومعلوم أن فريق الأهلي يضمّ في صفوفه الجناح الجزائري رياض محرز، منذ الصّيف الماضي وإلى غاية الفصل ذاته من عام 2027.