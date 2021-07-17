عطال ينهزم في ثاني الوديات وسليماني في مواجهة فولفسبورغ

شارك الدولي الجزائري، يوسف عطال في المباراة الودية الثانية لناديه نيس الفرنسي أمام نادي باستيا من الدرجة الثانية، حيث دخل كبديل في العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة.

وقدم مدافع “الخضر” مردودا في المستوى على الجهة اليمنى، وكالعادة ساهم في بناء الهجمات، وتقديم كرات على طبق لزملائه، في مواجهة انتهت بهزيمة نادي نيس بهدف دون رد، سجله مهاجم باستيا أنطونيو روبييك من ركلة جزاء في د75.

وتعد الهزيمة أمام نادي باستيا، الثانية على التوالي لرفقاء عطال في تربصهم التحضيري، بعد الخسارة في اللقاء الودي الأول أمام أف سي لوزان السويسري بثلاثية نظيفة.

ومن المنتظر أن يدخل عطال أساسيا في المباراة الودية الثالثة، والتي سيخوضها ناديه سهرة السبت، أمام دينامو كييف الأوكراني. ويختتم نادي نيس تحضيراته بخوض آخر مباراة ودية السبت المقبل بمواجهة نادي يونيون برلين تحسبا لدخول غمار البطولة الفرنسية، في موسمها الجديد الذي ينطلق يوم 8 أوت المقبل.

وفي إطار تحضيرات نادي ليون الفرنسي، سيكون الدولي الجزائري إسلام سليماني على موعد مع خوض مباراة ودية جديدة، سهرة السبت أمام نادي فولفسبورغ الألماني، وهي المواجهة التي يسعى خلالها سليماني للتسجيل مجددا، بعدما سجل في المباراة الودية السابقة أمام نادي بروج أوبراس.