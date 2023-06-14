عقد الانفصال بين رونالدو وجورجينا.. صحيفة إسبانية تكشف المستور!

كشفت صحيفة إسبانية تفاصيل عقد الانفصال بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

ووفقا لصحيفة OkDiario فقد اتفق رونالدو وجورجينا في حال حدوث انفصال رسمي على عقد خاص، تم المصادقة على بنوده.

وقالت الصحيفة أن “كريستيانو وجورجينا متحدان بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج”، وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا، قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهما في حالة الانفصال، وعلى سبيل المثال سيصبح منزل الأسرة تلقائيا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100 ألف يورو شهريا مدى الحياة.

وتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، أخبارا عن أزمة حدثت بين رونالدو وجورجينا، دفعت لاعب النصر للتفكير في الطلاق بشكل جاد.

وقالت المنشورات التي اجتاحت موقعي فيسبوك وتويتر إن رونالدو سئم من زيارات صديقته المستمرة لمراكز التسوق في العاصمة السعودية الرياض.

وحاول الثنائي تكذيب أي نوع من الشائعات حول انفصالهما من خلال حضورهما عرض تقديمي لأحدث أعمال البرتغاليين في مدريد “المياه القلوية المعبأة في زجاجات”.

وقال رونالدو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس 8 جوان، في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور جورجينا وشقيقتها إيفانا: “جيو دائما ما تكون معي في مشاريعي، وأنا أيضا أدعمها، فهي تشق طريقها وأؤيدها بنسبة 100%، وسنظل دائما معا، لأننا سنكون أقوى بكثير”.

وأضاف: “زوجتي إسبانية وأولادي أيضا يحملون الجنسية الإسبانية، ولدي الكثير من الأصدقاء الإسبان، وأتمنى العيش في مدريد وأماكن إسبانية أخرى بعد نهاية مشواري الكروي، حيث لدينا منزل هناك في إسبانيا”.

يذكر أن النجم البرتغالي ارتبط بالعارضة الأرجنتينية ذات الأصول الإسبانية في العام 2016 وأنجب منها طفلتين هما ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 13 عاما، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في جوان 2017.

وقال البرنامج التلفزيوني البرتغالي Noite de Estrelas أن جورجينا ستكون الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.