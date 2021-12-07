-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: استقرار مؤقت عبر كافة الولايات
العالم

عقد لقاء للفصائل الفلسطينية بالجزائر: حماس تصدر أول تعليق

الشروق أونلاين
  • 401
  • 0
عقد لقاء للفصائل الفلسطينية بالجزائر: حماس تصدر أول تعليق

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بدعوة الرئيس عبد المجيد تبون لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية في الجزائر.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، الثلاثاء، التزامها بموقفها وسياستها الثابتة بالترحيب بكل جهد عربي وإسلامي ووطني لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

وعبرت الحركة عن تقديرها عاليًا للموقف التاريخي للجزائر، حكومة وشعبًا، في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في المقاومة والتحرير.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء، أن الجزائر ستستضيف ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا.

وقال الرئيس تبون، خلال ندوة صحفية رفقة نظيره الفلسطيني محمود عباس أن قرار استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية جاء بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني.

مقالات ذات صلة
مهمة دي ميستورا في الصحراء الغربية.. تعليق اسباني جديد

مهمة دي ميستورا في الصحراء الغربية.. تعليق اسباني جديد

مخاوف فرنسية من المسؤولية الجنائية لجريمة 17 أكتوبر 1961

مخاوف فرنسية من المسؤولية الجنائية لجريمة 17 أكتوبر 1961

في أول ظهور له بعد الاستقالة.. هذه رسالة قرداحي لمحمد بن سلمان!

في أول ظهور له بعد الاستقالة.. هذه رسالة قرداحي لمحمد بن سلمان!

بريطانيا تكشف عن شروط دخول أراضيها بداية من الثلاثاء

بريطانيا تكشف عن شروط دخول أراضيها بداية من الثلاثاء

الأمن المغربي يحقن سلطانة خيا بحقنة ثانية مجهولة!

الأمن المغربي يحقن سلطانة خيا بحقنة ثانية مجهولة!

محكمة ليبية تعيد خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية

محكمة ليبية تعيد خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد