عقد لقاء للفصائل الفلسطينية بالجزائر: حماس تصدر أول تعليق

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بدعوة الرئيس عبد المجيد تبون لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية في الجزائر.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، الثلاثاء، التزامها بموقفها وسياستها الثابتة بالترحيب بكل جهد عربي وإسلامي ووطني لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

وعبرت الحركة عن تقديرها عاليًا للموقف التاريخي للجزائر، حكومة وشعبًا، في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في المقاومة والتحرير.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء، أن الجزائر ستستضيف ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا.

وقال الرئيس تبون، خلال ندوة صحفية رفقة نظيره الفلسطيني محمود عباس أن قرار استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية جاء بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني.