-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عقوبات إفريقية غليظة ضد المولودية

علي بهلولي
  • 186
  • 0
عقوبات إفريقية غليظة ضد المولودية

سلّطت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأربعاء، عقوبات غليظة ضد نادي مولودية الجزائر.

وعوقب حارس مرمى المولودية أحمد بوطاقة وزميله المهاجم عبد النور بلخير، بِالإيقاف لِمدّة 12 شهرا لِكليهما، بِسبب اعتدائهما على حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو.

حدث ذلك خلال مباراة “العميد” والمضيف الوداد البيضاوي المغربي، لِحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، مساء الـ 22 من ماي الماضي.

ويُمنع بوطاقة وبلخير من خوض المنافسات الإفريقية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، لِفترة سنة.

فضلا عن ذلك، تُسدّد إدارة نادي المولودية غرامة مالية بِقيمة 25 ألف دولار (نحو 333 مليون سنتيم). بِسبب “السلوك غير اللائق والمؤسف”.

وعاقبت اللجنة ذاتها اللاعب التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق المحلي الترجي لِمدّة 12 شهرا، انطلاقا من الـ 19 من ماي 2021. حيث يُمنع خلالها من خوض المنافسات الإفريقية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وتناول الخنيسي مادة محظورة، وقد ثبت ذلك بعد خضوعه لِفحص الكشف عن المنشطات، وعقب خوضه مباراة فريقه الترجي التونسي والزّائر نادي مولودية الجزائر.

ولُعبت هذه المباراة بِتونس في الـ 10 من أفريل الماضي، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وشارك طه ياسين الخنيسي أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 66، وحينها كان فريقه الترجي مُتقدّما في النتيجة (1-0)، قبل أن تنتهي المباراة بِنتيجة التعادل (1-1). وهي الحصيلة التي أهّلت “العميد” إلى الدور ربع النهائي، وأقصت مُمثّل الكرة التونسية.

مقالات ذات صلة
جديد فيغولي وسوق الانتقالات الصيفية

جديد فيغولي وسوق الانتقالات الصيفية

ديلور: أشكر الجزائريين على دعمهم ولا يهمنا في الوديات إلا الفوز

ديلور: أشكر الجزائريين على دعمهم ولا يهمنا في الوديات إلا الفوز

صاحب الكرة الذهبية سيظهر من كأس أمم أوربا

صاحب الكرة الذهبية سيظهر من كأس أمم أوربا

لهذه الأسباب اختار بلماضي مواجهة موريتانيا

لهذه الأسباب اختار بلماضي مواجهة موريتانيا

بديل بن ناصر في “كان” 2022

بديل بن ناصر في “كان” 2022

جاهز دوما لتقديم الأفضل مع “الخضر”

جاهز دوما لتقديم الأفضل مع “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد