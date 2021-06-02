عقوبات إفريقية غليظة ضد المولودية

سلّطت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأربعاء، عقوبات غليظة ضد نادي مولودية الجزائر.

وعوقب حارس مرمى المولودية أحمد بوطاقة وزميله المهاجم عبد النور بلخير، بِالإيقاف لِمدّة 12 شهرا لِكليهما، بِسبب اعتدائهما على حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو.

حدث ذلك خلال مباراة “العميد” والمضيف الوداد البيضاوي المغربي، لِحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، مساء الـ 22 من ماي الماضي.

ويُمنع بوطاقة وبلخير من خوض المنافسات الإفريقية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، لِفترة سنة.

فضلا عن ذلك، تُسدّد إدارة نادي المولودية غرامة مالية بِقيمة 25 ألف دولار (نحو 333 مليون سنتيم). بِسبب “السلوك غير اللائق والمؤسف”.

وعاقبت اللجنة ذاتها اللاعب التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق المحلي الترجي لِمدّة 12 شهرا، انطلاقا من الـ 19 من ماي 2021. حيث يُمنع خلالها من خوض المنافسات الإفريقية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وتناول الخنيسي مادة محظورة، وقد ثبت ذلك بعد خضوعه لِفحص الكشف عن المنشطات، وعقب خوضه مباراة فريقه الترجي التونسي والزّائر نادي مولودية الجزائر.

ولُعبت هذه المباراة بِتونس في الـ 10 من أفريل الماضي، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وشارك طه ياسين الخنيسي أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 66، وحينها كان فريقه الترجي مُتقدّما في النتيجة (1-0)، قبل أن تنتهي المباراة بِنتيجة التعادل (1-1). وهي الحصيلة التي أهّلت “العميد” إلى الدور ربع النهائي، وأقصت مُمثّل الكرة التونسية.